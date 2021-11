Amnesty advarer IOC etter omdiskutert Peng Shuai-intervju

Forsvinningssaken til den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai tok en ny vending i helgen.

Da la Den internasjonale olympiske komité (IOC) ut et bilde av en samtale mellom Peng Shuai og president Thomas Bach. I videosamtalen ga Shuai, ifølge Bach, uttrykk for at hun hadde det bra, men skal videre ha bedt om at privatlivet hennes ble respektert i tiden fremover.

Intervjuet ble gjort like etter at det omsider kom livstegn fra 35-åringen, som forsvant fra offentligheten etter at hun 2.november anklaget tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep. Livstegnene, som ble formidlet av statseid kinesisk fjernsyn, viser en tilsynelatende glad Shuai på restaurant og på en tennisarena.

Både de bildene, samt IOCs prat med Shuai, har blitt møtt med massiv skepsis i sosiale medier verden over.

Den skepsisen deles av Amnesty.

– Vi er fortsatt veldig bekymret for henne. Vi er glade for å se at hun, tilsynelatende, i alle fall er fysisk frisk, basert på bildene av henne. Men vi vet fortsatt ikke om hun er under arrest, overvåkning eller under full kontroll av kinesiske myndigheter. Og vi har heller ikke sett noen indikasjoner på at anklagene hennes om seksuelt overgrep vil bli undersøkt av myndighetene. Det vil hele tiden være en del av sakens kjerne, sier politisk rådgiver Gerald Folkvord.

Amnesty skeptisk til IOC-intervju

Folkvord er spesielt kritisk til at IOC gikk med på at samtalen med Shuai skjedde med tilstedeværelsen av Li Lingwei, Kinas IOC-medlem.

POLITISK RÅDGIVER I AMNESTY: Gerald Folkvord. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– At de snakker med Shuai er i og for seg bra. Men jeg er mer skeptisk til at de, med brask og bram i media, går ut og forteller at hun har det bra og hvor glade de er for det. De har ikke eksplisitt sagt at de vet hun er trygg, men de har helt tydelig gitt det inntrykket. Og de har funnet seg i at samtalen fant sted med en viktig kinesisk myndighetspersons tilstedeværelse. Den kinesiske IOC-representanten er ikke noen uavhengig observatør – hun er en representant for kinesiske myndigheter, sier han.

– Frykter du at IOC kan løpe Kinas ærend her?

– Det vil vise seg. Om de slutter der og sier at de er ferdig med saken, vil de gjøre det. Da har de gjort det kineserne vil ved å legge ut bildet og si at alt er i orden. Så det vi må forvente er at IOC følger opp og ikke bare snakker om denne ene saken. De må snakke om andre lignende saker i Kina og tydelig markere overfor myndighetene at de må spille med internasjonale spilleregler om de skal få store idrettsarrangementer, som OL. Det må inkludere ytringsfrihet og kvinners rett til å få beskyttelse fra seksuelle overgrep.

– Hun så fornøyd ut

IOC opplyser ikke hvordan de fikk tak i Shuai, om de har fått garantier eller bevis på om hun har det bra, eller hvilke krav de eventuelt har satt til kinesiske myndigheter.

Kristin Kloster Aasen er en del av IOC-styret, men vil ikke stille til intervju i denne saken. Hun har imidlertid gått med på å la seg sitere på følgende:

– IOC fikk til et møte med henne gjennom de kanalene vi hadde til rådighet. Vi lyktes med strategien og fikk heldigvis en anledning til å snakke med henne og det er vi veldig glade for.

– Vet dere om hun er fri?

– Jeg vet bare det som kom frem i pressemeldingen. Hun sa hun hadde det bra, og vi avtalte å møtes i januar.

– Ser du det problematiske i at IOC i teorien kan være med på å fremstille en kvinne som fri uten å vite om hun faktisk er det?

– Jeg forholder meg til grunnlaget for møtet, og det som ble referert derfra. Vi fikk kontakt på video, og det ble formidlet at hun så fornøyd ut. Videre er det godt og betryggende at det ble avtalt et møte under OL i Beijing.

– Vi har sett mange forsvinne i hemmelig arrest i mange måneder

TV 2 har forsøkt, uten hell, å få kontakt med China Global Television Network (CGTN) og journalisten som har lagt ut bildene som skal indikere at Shuai har det bra.

At personer som ytrer seg kritisk mot styresmaktene bare forsvinner i perioder, er imidlertid ikke noe utenom det vanlige i Kina.

– Det kan være at du blir fengslet eller at du havner på et ukjent sted i mange måneder. Det var det vi lenge fryktet hadde skjedd med henne. Det kan også hende at du er under husarrest hjemme. Vi vet ikke hva som har skjedd med henne, og det kan selvsagt være at hun selv har gått i dekning, det kan vi ikke vite. Men vi er uansett ikke på noen som helst måte beroliget av å ha sett henne sammen med kinesiske myndigheter under full kontroll, eller av bilder som blir formidlet av kinesiske medier, sier Folkvord.

Hadde Shuai ikke vært en kjent idrettsutøver, frykter Folkvord at det hadde gått enda verre.

– Dette skjer hele tiden. Hadde hun ikke vært så kjent, så hadde hun sittet på et hemmelig sted under arrest. Det har vært en rekke kvinner som, i forlengelsen av metoo-bevegelsen, har stått frem med lignende historier. Disse historiene har blitt fjernet umiddelbart, og kvinnene har fått alle mulige slags sanksjoner. Vi ser veldig mange menneskerettighetsforkjempere, journalister, advokater som sier noe kritisk om myndighetene bare forsvinne i hemmelig arrest i mange måneder og til slutt blir dømt på et merkelig straffegrunnlag. Så dette er helt vanlig, sier han.