– Vi vasker kloakk. Nå må du bruke oss riktig!

Tanja Vatnås sluttet i jobben som sykepleier på dagen. Nå krever hun at helseministeren tar grep.

Mandag morgen fortalte TV 2 historien om den 47 år gamle sykepleieren Tanja Vatnås.

Etter å ha jobbet i helsevesenet i 26 år, sa hun i september opp jobben og sluttet omtrent på dagen.

– Å se på hendene mine og vite at disse ikke skal redde liv lenger – det synes jeg er vondt. Jeg føler at jeg har sviktet kollegene mine, sviktet pasientene mine, fortalte Vatnås til TV 2.

47-åringen forteller om et enormt arbeidspress og en konstant dårlig samvittighet. Til slutt ble det så krevende at å stå i jobben som sykepleier ble umulig.

– Det er det vi trenger

I et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som TV 2 har publisert, stiller hun tydelige krav til statsråden:

«Kjære Kjerkol. Nå er det ditt skift. Nå må du samle teamet og løse utfordringene sammen med oss».

Og mandag ettermiddag møttes de til debatt på Nyhetskanalen.

Statsråden sier det gjør inntrykk å høre historien til Vatnås.

– Vi skulle helst hatt Tanja til å ha jobbet i helsetjenesten vår med tid til å være en bauta for pasientene. Det er det pasientene trenger, og det vi trenger for å lykkes med en god helsetjeneste. Uten dem er det ikke noen toppratet helsetjeneste vi har, sier Kjerkol.

GJØR INNTRYKK: Helse- og omsorgsministeren sier det gjør inntrykk å høre historien til Tanja. Her sammen med leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Totalt forskjellig språk

Helse- og omsorgsministeren sier det viktigste vil være å finansiere tjenesten skikkelig.

– Hva kan du gjøre for å få sykepleiere som Tanja tilbake?

– Det handler både om å utdanne, rekruttere og beholde de som slutter. Det er helt åpenbart at sykepleierkompetanse er attraktiv i andre bransjer, men vi ønsker at den kompetansen skal benyttes i helsesektoren. Da handler det om å gi tid til å sette pasientene først, sånn at sykepleierne opplever mening i hverdagen, sier Kjerkol.

Vatnås sier at lovnadene fra statsråden gir håp for en bedre fremtid for kollegaene som er igjen.

– Det hun må gjøre aller først er å samle oss. Nå har vi totalt forskjellig språk og ulike definisjoner. Jeg tror ikke vi har de samme målene engang, sier sykepleieren.

Se hele debatten mellom Kjerkol, Vatnås, sykepleierforbundet, administrerende direktør i Helse Sør-Øst og tillitsvalgt for overlegene ved Ahus her:

– Vi vasker kloakk

Hun er også klar på at det er helt avgjørende at helseministeren lytter til de som jobber på gulvet.

– Vi er vant til at det alltid er vi som må effektivisere oss, men prøv å se på andre muligheter enn at vi må effektiviseres, sier Vatnås og legger til:

– Vi serverer mat, og vi vasker kloakk når det renner fra taket. Bruk oss riktig og tenk på at dette er pasientene våre. Det er de vi ser lider.

Kjerkol tar til seg innspillene fra Vatnås, og sier hun den neste uken vil møte de tillitsvalgte i alle helseregioner.

– Det er viktig for å til det laget som Tanja beskriver. Vi må gjøre ting på kort sikt, og det handler om finansiering og ledelse. Så må vi gjøre noe på lengre sikt for å komme i takt med målet, sier hun.