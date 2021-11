Drapsdømt mann tiltalt for voldtekt

En 42 år gammel tidligere drapsdømt mann fra Kvinesdal er nå tiltalt for voldtekt og mishandling av en tidligere samboer.

Mannen er også tiltalt for vold, tvang og trusler mot en annen kvinne, skriver Fædrelandsvennen.

42-åringen ble prøveløslatt i 2016. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans advokat Anders Westeng.

– Min klient avviser bestemt anklagene som er rettet mot ham, sier han til avisen.

Volden mot og voldtekten av ekssamboeren skal ifølge tiltalen ha skjedd i mai i år. Volden mot den andre kvinnen skal ha skjedd i februar, mars og april.

42-åringen ble i 2006 dømt til forvaring i 12 år for knivdrapet på sin 29 år gamle samboer. Påtalemyndigheten varsler i tiltalen at de vil be om forvaring.

– Jeg tar forbehold om forvaring, så får vi se hva som kommer fram i retten, sier konstituert statsadvokat Ragnhild Helgesen til Fædrelandsvennen.

Rettssaken i Agder tingrett starter i Lister tinghus 6. desember.

