Utenriksministeren om hjemhentingen: – Glad og lettet

Utenriksdepartementet bekreftet mandag at et foreldreløst barn av et norsk IS-medlem har blitt hentet ut fra en leir i Syria i en hemmelig operasjon med forsvaret.

Saken oppdateres!

Norske myndigheter bekreftet mandag at de har gjennomført en hemmelig operasjon i samråd med forsvaret for å hente hjem et foreldreløst barn under skolealder, som har oppholdt seg i en leir i Syria.

– Jeg er veldig glad og lettet over å fortelle dere at vi er i ferd med å hente et norsk barn til til Norge. Barnet har norsk pappa og utover det kan jeg ikke si noe om barnets identitet. Vi har jobbet med denne saken over ganske lang tid, og slektskap er bekreftet gjennom DNA-analyser, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på et pressemøte utenfor Utenriksdepartementet mandag ettermiddag.

Siden barnet hadde norsk far, regnes det som en norsk statsborger. Det er ikke kjent hvem barnets mor er eller hvilket statsborgerskap hun har hatt.

– Gi barnet ro til å leve normalt

Utenriksdepartementet ønsker ikke å gå nærmere inn på barnets identitet av hensyn til anonymitet.

– Jeg ber at dere av hensyn til dette barnet, som er under skolealder, ikke møter barnet på flyplassen, og at folk i et nabolag som kanskje får et lite barn gir dette barnet ro til å få leve et normalt liv, sier utenriksministeren.

Godt samarbeid

Utenriksdepartementet bekrefter at de ble varslet om saken i vår av lokale kontakter i Syria, og at de over lengre tid har jobbet med identifiseringen av barnet.

– Straks vi fikk identifikasjon, så hentet vi barnet hjem, understreker Huitfeldt.



Hun sier UD-operasjonen har foregått med god hjelp fra forsvaret og norsk etterretning, samt gjennom godt samarbeid med de kurdiske selvstyremyndighetene i leiren.

– Ved ankomst til Norge blir barnet fulgt opp av barnevernstjenester og får barnefaglig god oppfølging. Utover det kan jeg ikke si noe om barnets videre oppvekst.

Dette er tredje gang norske statsborgere blir hentet hjem fra IS-leirer i Syria. I juni 2019 ble fem foreldreløse barn av en norsk IS-kvinne hentet hjem, etterfulgt av to barn og deres IS-tiltalte mor, som ble returnert til Norge i januar 2020.