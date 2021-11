49 år gammel forsvinningsgåte løst: Her blir bilen med savnede Anker Lie hentet opp av vannet

– Da vi fant bilen på bunnen, begynte jeg å forberede meg på at det var bilen til onkel Anker. Det var en helt spesiell følelse når jeg så bilen, forteller Trond Andrém Lie.

Han er nevø av William Anker Lie som forsvant i 1972.

Her finner familien bilen - se det rørende øyeblikket:

Denne høsten har Åsted Norge på TV 2 undersøkt forsvinningssaken om Oslo-mannen William Anker Lie. Han forsvant fra leiligheten sin i Oslo 13. eller 14. juli i 1972. Dagen før hadde han plutselig satt seg i bilen og kjørt fra gården i Ski hvor ham og kona Ragnhild oppholdt seg i ferien.

Ti dager etter siste livstegn fra Anker Lie, koblet politiet forsvinningen opp mot funn av gjenstander tilhørende den savnede mannen. Eiendelene ble funnet forlatt ved fjellvannet Trytetjern ved Nesbyen.

Politiet mente den gang at tjernet var for grunt til å skjule en bil, og året etter ble etterforskningen henlagt.

Spørsmålet som ble stilt når saken ble åpnet av Åsted Norge, var: Hvordan kan mann og bil forsvinne i løse luften? Den nye teorien gikk ut på at siden verken bilen eller mannen var sett noe annet sted, var det stor sannsynlighet for at svaret lå i et fjellvann i fjellområdet der han sist ble observert. Det viste seg å stemme.

49 år etter Anker Lie forsvant, fant Åsted Norge svaret på forsvinningsgåten. Bilen ble funnet ved hjelp av søk med sonar og undervannsdrone (ROV), på ti meters dyp i Trytetjern.

FULGTE HEVINGEN: Trond Andrém Lie var med Åsted Norge da bilen ble funnet og heist opp på land. Foto: Åsted Norge

Funnstedet ligger bare 150 meter fra stedet der han sist ble sett.

For nevøen Trond Andrém Lie var dette et øyeblikk han har ventet på i 49 år. Både Ankers kone, Ragnhild, og Tronds far som var bror av Anker Lie, døde uten å få svar på hva som skjedde med ektemannen og broren.

Fronten av bilen har stått loddrett ned i mudderet i tjernet, og derfor er lakken fortsatt som den var da bilen forsvant. Foto: Åsted Norge

– Det var en veldig blandet opplevelse å være med på dette. Tristhet og vemod over de i Ankers nærmeste familie som ikke fikk oppleve dette, men også glede over den seieren jeg følte at vi fikk. Jeg var jo veldig glad. Vi klarte det!

Det var 10. september i år at Åsted Norges reportasjeteam, sammen med ekspert i undervannssøk Jan Arne Midtsæter og Trond Andrém Lie fant bilen i Trytetjern.

Da hadde det gått nesten to år siden Trond og Åsted Norge startet jakten på nye spor i forsvinningssaken.

– Jeg hadde jo et håp om at vi skulle finne noen svar, og jeg hadde ikke gitt opp. Tanken min var at bilen fantes i et vann et sted. Dette var siste mulighet, slik jeg så det, forteller Trond.

Åsted Norges Asbjørn Hansen og Kristian Ervik ved Anker Lies Vauxhall Cresta. Foto: Espen Storsve / Åsted Norge

Levningene identifisert

Den nye etterforskningen som ble satt i gang etter funnet av bilen 10. september i år, har blitt koordinert av etterforskningsledelsen ved politiet i Hallingdal.

Politidistriktets kriminalteknikere har gjort undersøkelser av funnsted og inni kjøretøyet. Statens vegvesen har også bidratt med tekniske undersøkelser av bilen.

Levningene som ble funnet inne i bilen, ble sendt til obduksjon samme kvelds som bilen ble hevet.

– Levningene som ble funnet i bilen ble sendt til likundersøkelse og identifisering ved OUS. Det er Kripos som bistår i forbindelse med ID-arbeidet. Identiteten på levningene som ble funnet inne i bilen er fastslått til å være saknede Lie.

Det sier etterforskningsleder Kari Birgit Møllerplass ved Hallingdal politistasjon.

KRIMTEKNISK UNDERSØKELSE: Krimteknikere fra politiet i Sør-Øst har undersøkt bilen som ble funnet i Trytetjern. Foto: Espen Storsve / Åsted Norge

Funn av brev i bilen

Inni bilen ble det funnet en rekke gjenstander og dokumenter som politiet har gjennomgått opp mot opplysningene i saken.

FORSVANT I 1972: Oslo-mannen William Anker Lie forsvant i bilen sin i juli 1972. 49 år etter ble han funnet i Trytetjern ved Nesbyen. Foto: NTB premium

Det ble også funnet et avskjedsbrev, undertegnet savnede.

– Det ble funnet flere gjenstander i bilen, deriblant dokumenter, et avskjedsbrev og bøker. Noe av dette materialet var pakket inn i plast, og har derfor blitt bevart i ganske god stand, forteller Møllerplass.

For politiet har dette vært en svært spesiell sak.

– Det har vært helt spesielt å starte etterforskning av en så gammel sak. Mange av sporene og informasjonen blir jo forringet med mens tiden går. Samtidig så er det interessant å se at såpass mye av de tekniske bevisene er såpass godt bevart, sier Møllerplass.

William Anker Lies nærmeste familie har fortløpende blitt orientert om undersøkelsene av politiet. De har gitt sin tillatelse til at Åsted Norge omtaler avskjedsbrevet.

Familien ønsker nå å ha en seremoni hvor William Anker Lie blir bisatt i sin hjemby Oslo.