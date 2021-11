Ole (19) er sikker på å få sjansen i NHL: – Alt annet er en skuffelse

Ole Julian Bjørgvik Holm har ofret alt for å nå sitt store mål. 19-åringen er sikker på at han vil nå målet - og tror det kan skje lenge før mange forventer.

I mange år har Mats Zuccarello vært eneste norske innslag i verdens beste ishockeyliga - NHL.

Nå banker flere på døren. Mathias Emilio Pettersen kan få muligheten for Calgary Flames når som helst.

Mange har nok forventet at Pettersen blir neste nordmann i NHL, men det er nok et jevnere kappløp med kameraten Ole Julian Bjørgvik Holm enn mange har trodd.

– Jeg er sikker på at jeg kommer til å få sjansen før eller siden, svarer Holm.

– Har ofret mye

Allerede som 16-åring flyttet han til USA for å jakte drømmen om et proffliv. Han skulle med tiden kombinere satsingen med College-utdannelse, men valgte til slutt bort skolegangen.

– Jeg har ofret mye, sier han på telefon fra USA.

I 2020 ble han draftet av NHL-klubben Columbus Blue Jackets. I august i år fikk han kontrakt med klubben, etter å ha spilt deler av forrige sesong på lån i Manglerud Star, før han akslet drakten til Cleveland Monsters i AHL.

Selv om han nå har signert en såkalt «entry-level»-kontrakt, som man kan kalle en førstegangskontakt, betyr ikke det at han går rett inn på NHL-laget.

Holm trente med NHL-klubben i oppkjøringen, før han har spilt for Mississauga Steelheads til nå denne sesongen.

Steelheads holder til i Ontario Hockey League (OHL), som er en juniorhockeyliga i Canada. Veien opp til NHL kan virke lang, men skal vi tro den norske 19-åringen er den nok kortere enn hva mange har trodd.

IMPONERTE: Ole Julian Bjørgvik Holm spilte en god kamp for Columbus Blue Jackets mot Pittsburgh Penguins i oppkjøringen. Foto: Gene J. Puskar

– En skuffelse

– Det er ikke til å legge skjul på at jeg håper å få en NHL-kamp denne sesongen, sier Holm.

Han er veldig fornøyd med hva han har levert på isen etter sommeren, og 19-åringen har også fått svært gode tilbakemeldinger.

– Etter en kamp kom Rick Nash, som er direktør for spillerutvikling i Columbus Blue Jackets, bort og snakket med meg. Han syntes jeg hadde prestert veldig bra og sa at klubben er godt fornøyd med meg. Det har de sagt flere ganger. De sa også at jeg var den beste backen da jeg spilte en treningskamp for klubben mot Pittsburgh. Jeg tror ikke de har fått sjokk, men jeg tror de er litt forundret over at jeg "bare" var 5. - rundevalg i draften, sier Holm.

Nordmannen mener han har utviklet seg på det meste. Han er blitt større og sterkere, bedre teknisk og smartere i den defensive delen av spillet.

– NHL er drømmen min. Jeg vil dit raskest mulig. Nå har jeg tre år på meg til å klare det. Innen tre år vil jeg spille fast i NHL. Jeg tror at jeg kan få muligheten denne sesongen. De kommer til å gi meg sjansen før eller siden. Når den kommer er vanskelig å si, men da må jeg gripe muligheten, sier han.

– Hvor skuffende vil det være hvis du aldri når målet om å få spille i NHL?

– Alt annet enn å få spille der vil være en skuffelse for meg. Samtidig er det veldig vanskelig å komme seg inn der og spesielt å komme dit at man spiller fast, svarer Holm.

UNG LANDSLAGSSPILLER Ole Julian Bjørgvik Holm spilte VM for Norge i Latvia tidligere i år. Han står med seks landskamper. Foto: GINTS IVUSKANS

– Har ikke tvilt

Det er ingen tvil om at Holm er dedikert til oppgaven om å nå sitt store mål, men selv om han har klart for seg hva han drømmer om, har han nå fokus på å utvikle seg og hjelpe laget til triumf denne sesongen.

– Målet nå er å vinne Memorial Cup i OHL. Jeg forsøker å ta en lederrolle i laget og være et godt forbilde for de yngre guttene i laget. Jeg må gå foran som et godt eksempel. For meg er det viktig å ikke forlange noe av andre som jeg ikke kan gjøre selv, sier han.

– Du dro tidlig ut av landet for å jakte proffdrømmen. Har du kjent på et press for at du må klare det?

– Alt presset har jeg fra meg selv. Det er ikke noe familie eller venner jeg må bevise noe for. Det er mer å bevise for meg selv. Jeg følte at det å dra ut tidlig var riktig for meg, svarer Holm - som mener at det finnes ulike veier til suksess og tror at norske talenter ikke nødvendigvis må forlate landet like tidlig for å klare å oppnå drømmen.

– Har du noen gang tvilt på om du vil klare å nå målene du har satt deg?

– Nei, jeg har ikke tvilt. Jeg tenker vanligvis ikke så mye fremover i tid. Fokus er for det meste det som skjer her og nå. Jeg forsøker å gjøre alle de små tingene hver dag som til slutt kan utgjøre den store forskjellen, svarer Holm.

Om han skulle få sjansen for Columbus Blue Jackets, vil han være den tredje nordmannen som representerer klubben i offisiell kamp. Espen «Shampo» Knutsen og Ole Kristian Tollefsen har spilt for Blue Jackets tidligere.