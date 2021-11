Håndballtalentet (27) slet med spiseforstyrrelser – nå hjelper hun andre

– Det føles fint å kunne bruke en ellers vond og kjip erfaring til noe positivt, sier Flint-spiller Kristiane Stormoen, som tidligere har spilt for Storhamar, Stabæk og svenske Boden.

I flere år hadde 27-åringen et anstrengt forhold til mat. I dag driver hun sitt eget firma som klinisk ernæringsfysiolog, og deler sin kunnskap om sammenhengen mellom mat og prestasjon.

– Jeg hadde så lyst til å bli best i håndball

Sommeren til tiende klasse begynte det å dra seg til for den lovende håndballspilleren.

– Jeg husker at jeg var ute på joggetur med pappa, også sa jeg til han at «jeg kan ikke spise det jeg vil lenger» , forteller hun.

Senere dro hun til psykolog og fikk beskjed om at hun hadde en alvorlig spiseforstyrrelse.

LIDENSKAPEN: Kristiane Stormoen gjorde alt for å bli god i håndball. Her fra cupfinalen med Stabæk i Oslo Spektrum i 2017. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

– Grunnen var jo at jeg hadde så lyst til å bli best i håndball, sier hun, og fortsetter:

– Jeg var veldig flink til å trene, og jeg visste at jeg hadde et talent. Og så var jeg helt overbevist om at kosthold også måtte endres da, for at jeg skulle nå toppen. Problemet var at jeg ikke visste hva jeg skulle endre på, og hva som var et bra kosthold for en ung utøver som meg.

Stormoen plukket opp tips fra radio og aviser. Til slutt spiste hun nesten bare salat og drakk vann.

– Da gikk jeg veldig fort fra å være sunn og frisk med gode fremtidsutsikter, til å være syk og ikke ha det like bra med seg selv lenger, forteller 27-åringen.

Ernæringsfysiolog

Etter hvert som Stormoen begynte i behandling og ble friskere, oppdaget hun sin interesse for mat.

– Jeg hadde veldig lyst til å lære mer om det og bruke min erfaring til å hjelpe andre, sier Stormoen.

Dermed tok hun en mastergrad i ernæring og startet sitt eget firma, «Prestasjonsernæring». Der gir hun privat kostholdsveiledning, holder foredrag og deler tips i sosiale medier.

HJELPER ANDRE: Stormoen synes det er givende å hjelpe andre med noe hun har slitt med selv. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Det hjalp på veien mot å bli frisk.

– Jeg fikk et veldig mye tryggere forhold til mat. Man lærer så mye om hvordan mat påvirker kroppen, på en veldig positiv måte, forteller håndballspilleren.

Nå ønsker hun å være en god kilde til informasjon om mat og prestasjon.

– Jeg ønsker å forhindre at andre havner i den situasjonen jeg var i. For jeg hadde alt for lite kunnskap og hadde ingen som fortalte meg hva jeg burde gjøre, innrømmer hun.

– Tør å be om hjelp

Ernæringsfysiologen mener det er viktig å ta kontakt med noen dersom man opplever spiseforstyrrelser.

– Tør å be om hjelp. Det tror jeg kanskje er mitt aller beste tips, sier hun, og legger til:

– Om det er foreldre, venninne, kjæreste, helsesøster på skolen eller fastlegen, så finnes det alltid mange der ute som ønsker å hjelpe deg. Og det er vanskelig å komme ut av det alene, så man trenger flere på laget sitt. Da stiller man så mye sterkere, presiserer hun.

Selv fikk hun god nytte av samtaler med psykolog for å komme dit hun er i dag.