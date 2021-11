Flyvraket fraktes ut i dag: – Store ødeleggelser

– Akkurat nå jobbes det med å forberede til å fly flyvraket ut fra ulykkesstedet, sier avdelingsdirektør for luftfart i statens havarikommisjon, Kåre Halvorsen.

Tirsdag morgen styrtet et lite tomotorsfly i et skogområde like utenfor Larvik. Ombord satt to elever og en instruktør fra Pilot Flight Academy. Alle de tre omkom.

Havarikommisjonen startet sine undersøkelser tirsdag ettermiddag, og har nå gjenopptatt arbeidet på stedet. Håpet er at vrakrestene kan fraktes ut i løpet av dagen.

ULENT TERRENG: Havaristedet lå i et skogsområde noen kilometer utenfor Larvik. Foto: Frode Sunde / TV 2

Krevende arbeid

Politiet har tidligere sagt at det har vært krevende å ta seg inn til området, men også vanskelige arbeidsforhold i et ulent terreng.

– Det er ikke et egnet sted å holde på med detaljundersøkelser der ute, sier Halvorsen fra Havarikommisjonen til TV 2 i dag.

Derfor skal de frakte delene til verkstedet på Kjeller i løpet av dagen, i håp om å finne ut mer av hva som har skjedd.

Samtidig påpeker han at det er krevende å undersøke vrakrestene, da det er lite igjen av flyet.

– Det vi kan si så langt er at flyet har truffet bakken hardt og tatt fyr - dermed blir det store ødeleggelser. Det er begrenset det som er igjen, sier han.

Så langt har de jobbet med å dokumentere selve ulykkesstedet og samle spor.

Slik jobber de videre nå

Halvorsen vil på nåværende tidspunkt ikke si noe om hvilke teorier de jobber ut i fra.

– Vi holder alle mulighetene åpne i en tidlig fase.

– Hvilke sentrale spørsmål vil dere ha svar på nå?

UNDERSØKER: Kåre Halvorsen er avdelingsdirektør for avdelingen som nå skal foreta undersøkelser av vraket etter flystyrten i Larvik. Foto: Terje Pedersen

– Det er flere moment som er viktig. Vi vil få en forståelse av hvordan flyet har truffet bakken, og se om det kan være en teknisk årsak eller ikke.

For å finne ut av det vil de snakke med alle som har vært involvert, enten gjennom planleggingen av flyvningen, tidligere vedlikehold eller vitner som har sett eller hørt noe fra ulykken.

– All informasjon er viktig.

Han påpeker likevel at det kan ta tid før man kan nærme seg en konklusjon.

Skole i sorg

SKOLEFLY: Inne på Pilot Flight Academy har de flere fly av samme type som det som styrtet i Larvik. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Pilot Flight Academy, flyskolen som ligger på Torp flyplass i Sandefjord.

Grunnlegger Frode Granlund forteller til TV 2 onsdag morgen at det vil bli gjennomført flere samlinger i grupper av studenter og ansatte gjennom dagen, i samarbeid med kriseteamet med kommunen.

– Det viktigste for oss er å ivareta våre studenter og ansatte, sier Granlund.

I går var cirka 150 personer fra skolen samlet for å tenne lys og legge ned blomster.