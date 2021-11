Danske sykepleiere med drastisk tiltak: – Det samme murrer i Norge

Norske sykepleiere gråter på jobb, og i flere timer etter jobb, opplever hjertebank og har stressymptomer.

Sykepleierforbundet har fortalt at de hver eneste dag får meldinger fra sykepleiere som enten vurderer eller har bestemt seg for å slutte.

De siste dagene har TV 2 i flere saker satt fokus på det enorme belastningen sykepleiere kjenner på.

– Desperat forsøk

Men norske sykepleiere er ikke alene. Misnøyen er stor også i Norges naboland.

I Danmark har en gruppe sykepleiere opprettet aksjonsgruppen #kollektivoppsigelse.

SKAL SI OPP: Sykepleieren Luca sier opp jobben i neste uke, og kommer kun tilbake dersom forholdene forbedres. Foto: Privat

Gruppens formål er å samle så mange av landets sykepleiere til en samlet oppsigelse 30. november.

– Oppsigelsen skal ikke sees som en motstand mot faget eller pasientene, men nettopp som et desperat forsøk på å få regjeringen og arbeidsgiverne i tale, skriver de på Facebook.

– Vil snart kollapse

Sykepleier Luca Jonathan Saverio Pristed er en av dem som står bak.

Han opprettet gruppen i ren maktesløshet over at den danske regjeringen la ned et lovforslag som sykepleierne hadde stemt nei til to ganger, etter en streik i sommer.

– Siden politikerne har ignorert våre rop om hjelp opprettet jeg derfor, sammen med andre sykepleiere fra hele landet, denne arbeidsgruppen og Facebookgruppen, for å få politikerne til å handle. For det danske helsevesenet vil snart kollapse, og dette må de ta ansvar for, sier Saverio Pristed til TV 2.

Aksjonsgruppen forventer at rundt 1000 danske sykepleiere vil si opp jobbene sine i neste uke.

– Forteller noe om sinnet

Den danske sykepleieren forteller, i likhet med sine norske kollegaer, at arbeidsforholdene har vært svært krevende over lang tid.

SPØRSMÅL: Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund får spørsmål om hvorfor det ikke oppfordres til lignende aksjoner i Norge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi er underbemannet. Etter streiken i sommer valgte vi å si nei til mer arbeid og ekstravakter, for å vise at det danske helsevesenet kun fungerer fordi sykepleiere jobber godt over de timene vi er ansatt til, sier Saverio Pristed.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, sier aksjonen i Danmark forteller noe om frustrasjonen og sinnet sykepleierne kjenner på.

– Det samme murrer også i Norge. Som organisasjon får vi spørsmål om hvorfor vi ikke organiserer noe lignende. Vi forholder oss til lover og regler, og kan derfor ikke anbefale tariffstridig eller lovstridig aksjoner, sier hun.

Kritisk

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det er alvorlige signaler som kommer fra sykepleierne.

Hun er klar på at det hadde vært kritisk om vi hadde kommet dit i Norge, at sykepleiere hadde truet med masseoppsigelser.

– Det er ikke noe vi ønsker. Men jeg mener at vi har en bedre tradisjon for å snakke sammen enn de kanskje har i Danmark. I Norge har vi myndigheter som lytter til både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og som søker for å løse utfordringene til fordel for en sterk offentlig helsetjeneste, sier Kjerkol til TV 2.

Nettopp derfor håper hun at Norge unngår å havne i en lignende situasjon som Danmark. Kjerkol understreker imidlertid at det er bekymringsfullt at så mange velger å forlate sykepleieryrket.

– Vi trenger de i helsetjenesten, og derfor haster det med å skaffe sykepleierne arbeidsbetingelser og forhold som gjør at de blir.

KRITISK: Helse- og omsorgsminister sier det hadde vært kritisk for norsk helsetjeneste om den danske aksjonen hadde spredt seg til Norge. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Du har troa på at du vil klare å beholde norske sykepleiere i jobben?

– Jeg har troa. Hvis ikke måtte jeg ha funnet meg noe annet å gjøre, sier Kjerkol.

Sier opp jobben

Luca Saverio Pristed sier at målet med masseoppsigelsen er at politikerne i første omgang øker lønnen til sykepleierne med 5000 kroner i måneden.

– Men det må også ligge en løsning på bordet som kan bedre arbeidsmiljøet på sikt, sier han.

Saverio Pristed jobber til vanlig som sykepleier ved akuttmottaket på Bispebjerg hospital i København. Men den 30. november, sier han opp jobben sin.

– Jeg sier opp sammen med mange andre sykepleiere, og kommer kun tilbake dersom forholdene blir forbedret, sier han til TV 2.