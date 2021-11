VG: Norge henter hjem foreldreløst barn av IS-medlem fra Syria

Ifølge VG har norsk forsvar og Utenriksdepartementet hentet ut et foreldreløst barn fra en IS-leir i Syria.

Videre skriver avisen at det dreier seg om et lite barn, som er barnet til et norsk IS-medlem, og dermed har krav på norsk statsborgerskap.

I en pressemelding bekrefter utenriksministeren Anniken Huitfeldt (Ap) at norske myndigheter er i ferd med å hente hjem et foreldreløst barn som har oppholdt seg i en leir i Syria.

– Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger. Barnet er under skolealder og skal til Norge, sier Huitfeld.

Skal skjermes

Utenriksdepartementet vil ikke gå ut med ytterligere informasjon om barnet eller reisen til Norge av hensyn til barnets anonymitet.

– Jeg ber alle respektere at barnet skal skjermes, at det ikke identifiseres og at det skal få komme til Norge med mest mulig ro rundt seg. Det gir det beste grunnlaget for å forme sitt eget liv her, sier utenriksministeren videre.

Siden barnet har norsk far er saken annerledes enn tidligere UD-repatrieringer, og omhandler prosesser der en statsborger med opphold utenfor eget hjemland sendes hjem. Det er fordi disse sakene tidligere har dreiet seg om barn av kvinnelige IS-medlemmer.



Tredje gang

Denne repatrieringen er den tredje gjennomført av norsk UD fra de kurdiskkontrollerte områdene i Syria, etter at fem foreldreløse barn av en norsk IS-kvinne ble returnert i juni 2019, og to barn og deres IS-tiltalte mor ble hentet hjem i begynnelsen av 2020.

Sistnevnte ble dømt til tre år og seks måneders fengsel i Oslo tingrett for terrordeltagelse i mai, men anket dommen.

Saken oppdateres!