Henriette Steenstrup: – Det var som en romantisk film, asså!

– Det var som en romantisk film, asså! En slags britisk julekomedie, sier skuespiller, komiker og serieskaper Henriette Steenstrup (47) i Skavlan om det første møtet med ektemannen Rune Assmann (51).

Det første møtet var nemlig av den litt dramatiske sorten. En dag i 2018, mens hun var på vei til jobb, så hun en mann på sykkel falle på trikkeskinnene.

– Han ramlet og slo hodet sitt. Jeg løp bort til ham og var urolig. «Går det bra?», spurte jeg. Fyren spratt opp og sa: «Her går det bra! Men jeg vet hvem du er, fordi jeg var på fest med søsteren din denne helgen!». Og så ble jeg litt nysgjerrig på ham, da.

Ville først «gi ham bort» til venninnen

Mannen som falt på trikkeskinnen var Rune Assmann fra Skien. På det tidspunktet hadde Henriette vært skilt fra skuespiller Fridtjov Såheim i to år, og forestilte seg å leve singellivet en stund til.

Så fremfor å gå på date med ham, arrangerte hun heller et møte mellom Rune og en av hennes nærmeste venninner.

– Jeg prøvde å sette ham opp med en veldig god venninne av meg, som jeg syntes hadde vært singel altfor lenge. Jeg brukte mye tid på å sette opp en dødskul date. Den gikk heldigvis skikkelig dårlig. Noen dager etterpå måtte jeg si til venninnen min: «Sorry, jeg tror jeg egentlig bare overførte mine ønsker til deg, og tenkte hvem jeg selv ville ha gått på date med». Og hun sa: «Ja, men gjør nå det, da!».

Henriette fulgte rådet til venninnen, og inviterte Rune med på fest.

– Og så har det vært oss siden, sier hun og smiler.

Fridde i en elv i England

Ikke lenge etterpå var Henriette og Rune på tur i England for å fluefiske, en av Runes store interesser. De hadde med en eldre britisk herre, Charles, som guidet dem i elveområdet. Rune, som ikke helt visste hva han skulle referere til Henriette som, introduserte henne som sin kone.

– Han syntes det var så flaut, fordi han visste ikke hva han skulle si. Så han sa at vi var gift, sier hun og ler.

Mens guiden Charles satt på land og Henriette og Rune fisket i elven, gikk Rune ned på kne og fridde til henne. Hun sa ja, men kunne ikke juble for mye, fordi de hadde tidligere fortalt Charles at de allerede var gift.

Henriette fikk såpass dårlig samvittighet overfor Charles, at hun sendte ham en e-post dagen etter.

– Jeg skrev til ham: «Jeg er veldig lei meg, men vi jugde for deg. Rune sa vi var gift, men det som skjedde etterpå i elven var at han fridde. Jeg er så flau, fordi du er en gentleman og vi jugde for deg». Men han tok det veldig pent, og syntes det var kjempegøy at frieriet skjedde på hans vakt, sier hun.

Henriette og Rune giftet seg i 2019, og bor nå i Oslo med Henriettes barn Billy (10) og Ebba (14), og Runes sønn Andreas (12).

Pørni-suksess

Tidligere i år mottok Henriette jubel fra både anmeldere og publikum for dramakomedien Pørni, som hun har skrevet og spiller hovedrollen i.

Serien skildrer livet til alenemoren Pernille «Pørni» Middelthon, og Henriette kjenner seg litt igjen i karakteren – i alle fall i årene etter skilsmissen og før hun møtte Rune – og hun tror ikke hun er alene om det.

– Jeg tror det er veldig mange som har det litt som Pørni, både middelaldrende kvinner og menn, eller folk som har jobber som de brenner for og har barn. Og jeg har det. Jeg var alenemor ganske lenge, og det er litt ensomt, fordi man har ingen å konferere med hele tiden, sier Henriette Steenstrup i Skavlan.

Pørni er den mest sette serien noensinne på Viaplay. Sesong 2 er allerede innspilt, og det er bestemt at det også blir en tredje sesong.

