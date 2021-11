Ropar varsko om villaksen: – No trengs det eit krafttak

Situasjonen for norsk villaks er prekær. I seinare år er mengda villaks blitt dramatisk redusert.

På starten av 1980-talet var det over ein million villaks som kom tilbake frå havet og til dei norske elvene. No er det talet halvvert, og villaksfangsten er ein tredjedel av det den var då.

Forskarar er uroa over utviklinga.

Berre ein av fem bestandar har god tilstand

I dag kjem Vitskapeleg råd for lakseforvaltning sin årlege statusrapport for villaksen i Noreg. Den viser at situasjonen ikkje er blitt noko betre for villaksen.

Berre ein av fem av laksebestandane er vurdert til å vere i god tilstand. Over ein tredjedel av bestandane, blir vurdert til å vere i dårleg eller svært dårleg tilstand.

Bestandane i Midt-Noreg og Vest-Noreg er mest redusert, og rapporten slår fast at negative effektar av lakseoppdrett er ein viktig årsak.

No ropar forskarane varsko.

– Viss me vil ha villaks å hauste av, og ikkje berre som ein museumsgjenstand me kan gå å sjå på, så må me handtere dei menneskeskapte påverknadane, seier forskar Torbjørn Forseth, leiar i vitskapeleg råd for lakseforvaltning.

Ber næringar brette opp ermene

Særleg oppdrettsnæringa har fått mykje av skulda for situasjonen til villaksen.

Laks som rømmer frå oppdrettsanlegg, lakselus og andre infeksjonar frå oppdrettsnæringa, er rekna for å vere ein alvorleg trugsel mot villaksen.

Andre inngrep, som vasskraftregulering, er og ei utfordring.

LAKSERØMMING: Lakserømming er eit stort problem for villaksen, i følgje ein ny rapport. Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

– Alle sektorar som påverkar villaksen negativt, må gjere eit skikkeleg krafttak for å betre situasjonen, seier Forseth.

Han meiner særleg oppdrettsnæringa må ta større grep.

– Me er nøydd å redusere rømminga, og me er nøydd å handtere lakselusproblemet. Det tar livet av veldig mykje laks.

TV 2 har vore i kontakt med Sjømat Norge, som vil vente med å kommentere saka til dei har fått rapporten.

Vil raudliste villaksen

På onsdag kjem den nye raudlista for artar. I år er villaks ei av artane som er blitt vurdert som kandidat for lista.

– Villaksen er innstilt på raudlista frå ekspertane, så får me sjå kva artsdatabanken avgjer på onsdag. Men det er ikkje tvil om at villaksen er ein art som strevar veldig, seier Forseth.