Dacia har snart ti år bak seg i Norge. Det har vært ti ganske forsiktige år. Importøren har holdt seg til én eneste modell, SUV-en Duster. Den har i løpet av disse årene blitt solgt i rundt 1.500 eksemplarer, fordelt over to generasjoner.

Dacia gjør ting på sin egen måte. De er rendyrket som lavprismerke og bruker for det meste velprøvd Renault-teknologi. På den måten holder de også kostnadene nede.

Da vi testet første generasjon tilbake i 2011, konkluderte vi slik;

Dette er en real, billig og ukomplisert SUV og passer best for den som har et nøkternt forhold til bilen sin, som et effektivt framkomstmiddel. Det er dermed IKKE sagt at naboen ikke blir misunnelig – i alle fall når han hører hva du har betalt for den.

Starter på 300.000 kroner

I 2017 debuterte så andre generasjon. I starten kostet den bilen 190.000 kroner med forhjulsdrift og 251.500 med 4x4. Dermed var den også Norges billigste SUV.

Prisen har økt en god del siden da. Den rimeligste utgaven med forhjulsdrift kommer på 300.000 kroner blank. Dieselutgaven med 4x4 koster 40.000 kroner mer. Fortsatt er dette gunstige priser, men det finnes konkurrenter som ikke koster veldig mye mer. Ikke minst også elbiler som (i alle fall enn så lenge) nyter godt av null avgift og heller ikke moms.

Nå er Duster halvveis i livsløpet og tradisjonen tro betyr det en oppgradering. Men her skal du virkelig følge Dacia tett for å få øye på den.

Fargen gjør at dette Duster-eksemplaret står ut i trafikken, ut over det er ikke dette en bil som gjør veldig mye utav seg.

Det meste er som før

Utvendig er det snakk om endringer på grillen og nye LED-lykter. Det er også små endringer i hekken. Men ut over det virker det som Dacia har vært fornøyd med tingenes tilstand.

Her er det helt sikkert også et kostnads-element. Det koster penger å endre på en bilmodell, både i utvikling og i selve produksjonen. Ved å holde igjen på dette, sparer Dacia penger og kan holde prisene nede.

Innvendig er også det meste som før. Det betyr et nøkternt interiør, der materialkvaliteten sladrer om at dette både er og skal være en billig bil. Ny 8-tommers infotainmentskjerm er på plass. Den er ikke siste skrik av hverken teknologi eller brukervennlighet, men den gjør jobben.

Materialkvaliteten gjør ingen forsøk på å skjule at dette er ment å være en billig bil.

Bensin- og dieselmotor

Det meste av knapper og brytere er enkle, men funksjonelle. Dacia har også lagt en del funksjoner til rattet. Betjeningen av cruisekontrollen er nå lagt hit, det er en mye bedre løsning enn Duster tidligere hadde. Men: Her får du bare «vanlig» cruisekontroll, ikke adaptiv. Det synes vi er et savn.

Ellers er bilen greit oppdatert med sikkerhetsutstyr. Den har også nøkkelfri adgang. Sammen med ryggekamera, smaker det litt av luksus i en bil som dette.

Dacia tilbyr to motoriseringer av Duster i Norge. Og du har sannsynligvis gjettet det allerede: Ingen av dem har noen form for elektrifisering. Her snakker vi enten 1,3-liters bensinmotor på 150 hestekrefter, eller en 1,5-liters dieselmotor på 115 hestekrefter.

Bare førstnevnte er tilgjengelig med automatgir, og bare sistnevnte får du med 4x4. Dermed får du altså ikke Duster med kombinasjonen automat og firehjulstrekk. Det er nok ikke veldig positivt for salget.

Dacia-salget i Norge har vært beskjedent så langt. Men med elbil kan det bli mer fart i sakene.

Prioritert bagasjerommet

Bensinmotoren kan vel best oppsummeres som «tilstrekkelig». Den kler bilen greit og jobber også bra sammen med den sekstrinns automatkassen. 9,7 sekunder på 0-100 km/t er temmelig sikkert fort nok for de aller fleste som vurderer denne bilen. Den er småkvikk i starten, men går litt tom oppe i turtall.

Ute på motorvei høres det at Dacia ikke har overdrevet støydempingen. Både motor- og dekkstøy merkes ganske godt, uten at det blir plagsomt.

På kjøreegenskaper har Dacia lagt seg mot komfort. Det merkes at understellet ikke er det mest avanserte, men igjen: Det duger helt fint til vanlig og sivilisert kjøring. Er du ute etter noe sporty, vurderer du nok uansett helt andre biler enn Duster.

Dacia har fått skryt for plassforholdene i bilen som måler 4,34 meter fra støtfanger til støtfanger. Bagasjerommet svelger unna 445 liter, det vokser til 1.478 liter med baksetet nedfelt. Her er det tydelig at Dacia har prioritert plassen i bagasjerommet litt, i forhold til bakseteplassen. Unger har det greit her, men for voksne kan det knipe litt på beinplass, i alle fall hvis ikke de foran deler på plassgodene.

445 liter bagasjerom er bra til denne klassen å være.

Analog bil

Så langt har Duster altså vært eneste modell fra Dacia i Norge. Det varer ikke veldig mye lenger. Dacia har nemlig også kommet med elbil. Spring Electric heter den og er allerede lansert i flere markeder. Her forventer vi startpris på under 150.000 kroner når den kommer til Norge, sannsynligvis til neste år. Da er det nok Spring som får det meste av fokuset rundt om hos landets Dacia-forhandlere.

I mellomtiden får Duster holde fortet. Det gjør den forsåvidt helt greit, i en nisje den langt på vei har for seg selv. Her har det veldig mye å si hva du vektlegger i en bil, og hva slags sammenligningsgrunnlag du har. Kommer du fra for eksempel en ti år gammel Renault vil du neppe tenke at Duster er veldig gammelmodig. Har du derimot en to-tre år gammel Audi eller BMW, føles dette som en reise bakover i tid.

Duster er en analog bil, i en tid der de fleste andre blir mer og mer digitale. I Norge er den nok også temmelig sluttsolgt nå, forsiktige oppgraderinger til tross.

Det ruller rundt 1.500 eksemplarer av Dacia Duster på norske veier, så veldig mange flere blir det kanskje ikke de neste årene.

DACIA DUSTER TC3 150 Prestige Motor og ytelser: Motor: 1,3-liter bensin Effekt: 150 hk / 250 Nm 0-100 km/t: 9,7 sek. Toppfart: 199 km/t Forbruk (WLTP): 0,52 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 434 x 180 x 169 cm Bagasjerom: 445 / 1.478 liter Vekt: 1.360 kg Tilhengervekt: 1.500 kg Pris: Fra 300.000 kroner

