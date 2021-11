Akkurat nå er det LA Autoshow i Los Angeles. En bilutstilling som endelig åpner dørene igjen, etter at pandemien satte en stopper i fjor.

Flere hundre tusen tilskuere er ventet å ta turen, for å se nærmere på de over 1.000 bilene som er på plass.

Alle utstillerne legger ned betydelige ressurser i sine stander på messen. Men noen gjør mer enn de andre.

Blant annet har Jeep en heftig offroad-løype utenfor selve hallene.

Men når du først har kommet innendørs, er det Subaru som imponerer Brooms utsendte, Vegard Møller Johnsen, mest.

– Som i gode gamle dager

– Jeg husker at de gjorde noe av det samme sist jeg var her. Subaru fyrer virkelig løs med alt de har på denne messen. Resultatet er imponerende – og dette legges merke til. Det er litt sånn som det var i gode gamle dager, da slike bilmesser var i sitt ess. Penger virker ikke å være et tema – her er det bare kreativiteten som setter grenser, forteller Møller Johnsen.

Se video fra Subaru-standen over.

Viktig modell

Hovedattraksjonen for Subaru i år, er dessuten en bil som kommer til å bli svært aktuell her hjemme i Norge. Nemlig elbilen Solterra.

– Den kommer til å gi Subaru et lenge etterlengtet løft i Norge. Det trengs, også. Etter at elbiler og ladbare hybrider rasket med seg omtrent hele markedet, har Subaru blitt satt på sidelinjen, sier Broom-Vegard.

Det blir mulighet for firehjulsdrift, og da får du rekkevidde på rundt 400 kilometer.

Se video av både den heftige standen og Solterra her:

