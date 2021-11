Subaru har flere tøffe år bak seg i det norske markedet. Etter at elbilene og ladbare hybrider tok over, har posisjonen deres blitt betydelig svekket.

Men neste år er det endelig duket for deres første elbil. Den er et samarbeidsprosjekt med Toyota – og skal hete Solterra.

Dette er ikke første gang de to japanske bilprodusentene samarbeider. De har for eksempel laget tvilling-modellene Subaru BRZ og Toyota GT-86.

På bilutstillingen som pågår i Los Angeles akkurat nå – fikk Solterra hovedfokus på Subaru-standen.

Ryktene om Subarus elbil fikk vi allerede i fjor

4x4

For et merke som i stor grad bygger ryktet sitt på god framkommelighet, er det selvsagt viktig at også deres første elbil blir tilgjengelig med firehjulsdrift.

God bakkeklaring er også sentralt her.

Mer om Solterra, og ikke minst Subaru sin imponerende stand på bilutstillingen, kan du se i klippet i denne artikkelen.

Vi tar for øvrig med at Subaru i fjor gjorde sin kompakt-SUV XV elektrifisert - ved at den fikk hybrid drivlinje. Men ladbar er den ikke.

Video: Subaru har LA Autohows kuleste stand:

