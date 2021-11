Lukasjenko: EU nekter å diskutere flyktningenes skjebne

Lukasjenko har foreslått at EU oppretter en «humanitær korridor» slik at 2.000 mennesker kan overføres til EU for å søke asyl der.

– Jeg venter på at EU skal svare når det gjelder spørsmålet om 2.000 flyktninger, sa Lukasjenko til hviterussiske tjenestemenn mandag.

Han la til at han forventer at Europa slipper dem inn etter at han i forrige uke hadde to telefonsamtaler med Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Merkel lovet meg at de vil vurdere dette problemet på EU-nivå. Men de gjør det ikke, sier Lukasjenko ifølge det hviterussiske nyhetsbyrået Belta.