Fortviler over manglende tiltak: – Hvorfor fulgte du ikke det faglige rådet?

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøkte Akershus universitetssykehus, Ahus, mandag ettermiddag.

Ansatte ved sykehuset har tidligere sagt til TV 2 at de nå er slitne, etter flere runder med presset kapasitet på Ahus.

Tiltak for å håndtere trykket

Øystein Mæland, administrerende direktør på Ahus forteller at de har gjort flere tiltak for å kunne håndtere pasienttrykket.

– Vi har måtte ta ned noe av operasjonskapasiteten og planlagt kirurgi for å frigjøre personell.

I tillegg til å omdisponere personalet, har de bygd om deler av sykehuset.

Statsministeren og helseministeren fikk blant annet en omvisning i det tidligere garasjeanlegget til ambulansene, som under pandemien ble gjort om til en pasientstue.

– Det er spesielt de intensive overvåkningsområdene våre som er presset, sier Mæland.

PÅ AHUS: Statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøker Akershus universitetssykehus (Ahus) og får en omvisning av avdelingsleder Eirik Pettersen. Foto: Torstein Bøe

Spesielt med denne bølgen

Mæland og sjef for akuttmottaket, Eirik Pettersen, forteller at denne bølgen er spesielt hard for de ansatte.

– Det som er spesielt med denne bølgen er at slitasjen på våre ansatte er så stor nå. Det er merkbart tøffere, og mange er slitne, sier Mæland.

– I den første bølgen hadde vi et nedjustert antall normalpasienter, nå i fjerde bølge kommer det normale antallet pasienter i tillegg til koronapasienter. Det er krevende, sier Pettersen.

To intensivsykepleiere som fikk hilse på statsministeren og helseministeren forteller at de syntes det er vanskelig å strekke til, når pasientantallet er høyere enn normalt.

– Vi føler ikke vi har kapasitet til alle pasientene. Da blir det høyt press på oss som jobber her for å ivareta pasientsikkerhet, sier en av intensivsykepleierne.

Ble utfordret på munnbind-krav

Ole Kristian Fossum, seksjonsoverlege på intensivavdelingen, uttrykte sin frustrasjon overfor helseministeren og spurte etter nasjonale tiltak om munnbind.

– Når smitten sprer seg inn på sykehuset blir vi fortvilet. Dråpesmitte kan munnbind hjelpe på og det er et enkelt tiltak etter vårt synspunkt innenfra, sier Fossum.

– Det er jo kommuner som har innført pålegg og anbefaling om bruk av munnbind. Men vi har foreløpig ikke vurdert det som et effektivt og forholdsmessig tiltak nasjonalt, svarer helseminister Ingvild Kjerkol.

– Men du fulgte ikke det faglige rådet du fikk fra helsedirektoratet og FHI om munnbind nasjonalt? spør Fossum videre.

– Det er pålegg og anbefaling om munnbind i flere kommuner, men ikke nasjonalt. Hvis man pålegger det innendørs har man gjeninnført meteren og det er inngripende. Men vi har det til vurdering, sier Kjerkol.

– Han sier han opplever det fortvilende?

– Det forstår jeg godt. Og vi er på leting etter de riktige og forholdsmessige tiltakene hele tiden, sier hun.



Fossum sier han ønsker seg mer fra regjeringen nå, for å kunne hindre videre nedstenging.

– Det skal vi ta med oss, sier statsminister Støre.