Reagerer på rovdrift på juvelen: – Barcelona må ta skylden

BARCELONA (TV 2): 2021 ble året der Pedri (18) blendet Fotball-Europa for klubb og landslag. Det har ført til at Golden Boy-vinneren i høst knapt har spilt fotballkamper.

Fra 20:45 tirsdag: Barcelona - Benfica på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Mandag formiddag ble det klart at det er den 18-årige spanjolen som overtar som Europas «Golden Boy» etter at Erling Braut Haaland vant italienske Tutto Sports utmerkelse for beste spiller under 21 år.

– Selv uten målgivende eller scoringer i EM, var han Spanias beste spiller. I en alder av 18 år, har han alt som gjør at han kan være dominerende for spansk fotball fremover og han har vist at han kan prestere på det høyeste nivået, sier TV 2s fotballekspert Guillem Balagué om utmerkelsen – og får naturligvis støtte av Barcelonas trener.

– Han har virkelig fortjent den prisen. Som 17-18-åring har han utgjort en stor forskjell – det er en prestisjefull pris, sier Xavi Hernández på en pressekonferanse i Barcelona mandag ettermiddag.

Xavi Hernández roste Pedri for Golden Boy-prisen under en pressekonferanse på Barcelonas treningsanlegg mandag ettermiddag. Foto: Pål Schaathun, TV 2

Den ferske treneren forbereder seg til å lede Barcelona for første gang i Champions League fra sidelinjen.

Det blir dog uten gullgutten.

– Det dreier seg litt om utviklingen på skaden hans. Han er inne i en tøff periode med skaden nå, det er ikke enkelt og det har oppstått en liten komplikasjon, sier Xavi om at 18-åringen fremdeles er ute av kamptroppene til klubben.

Denne høsten har Pedri knapt spilt fotballkamper – i sterk motsetning til de første åtte månedene av 2021.

Han var fast i Barcelona-elleveren først halvår av 2021. Deretter var han Spanias beste og kanskje viktigste spiller under sommerens EM der Luis Enriques menn spilte seg til semifinale.

Se herlige Pedri-detaljer

Med kampene for Spanias gullvinnende U23-lag i OL i Tokyo, endte Pedris 2020/21-sesong på utrolige 73 kamper.

Det har gitt ham Tuttosports «Golden Boy»-pris for beste spiller under 21 år. Under Ballon D'or-utdelingen 29. november er han nominert både til hovedprisen og til Kopa-prisen for beste unge spiller.

Sjekk ut TV 2s Gullballen-spesial her.

Men i den påbegynte 21/22-seongen har Pedri så langt spilt fire kamper. De kom mellom 15. august og 29. september. Etter det har han vært ute med en muskulær overbelastning.

– Jeg synes Barcelona lot ham komme hjem fra ferie for tidlig. Han hvilte vel ikke mer enn 10 dager denne sommeren før han var tilbake, sier Balagué.

Det gikk mot et «comeback» for 18-åringen inn mot Xavis debut-kamp. Pedri har vært tilbake i trening under det siste landslagsoppholdet og rapportene gikk om at han var spilleklar.

Kort tid før Barcelona-derbyet mot Espanyol kom meldingene om nok et tilbakeslag.

– Han har vært brukt altfor mye av alle. Både Koeman og Luis Enrique gjorde ham til en viktig del av sine lag – det kommer også Xavi til å gjøre, sier Balagué.

– Men han har en ung kropp og jeg mener Barcelona må ta skylden for dette. Det er vel bare enda et bevis på at dette er en fotballklubb som ikke like nøye med slike detaljer som andre klubber.

I Champions League-møtet med Benfica er han uansett ikke tilgjengelig, men Barcelona-treneren håper det ikke er for lenge til gullgutten fra Gran Canaria er tilbake i spill.

– Vi har ikke satt noen dato. Det viktigste er at han kommer tilbake i god form etter dette andre tilbakeslaget, sier Xavi.

Fra 20:45 tirsdag: Barcelona - Benfica på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.