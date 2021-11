En tredjedel av basketlandslaget er Gimle-spillere: – Det handler om å trene hardest

Etter en over 20 år lang tørkeperiode er det endelig klart for basketlandskamp på norsk jord igjen. I den norske landslagstroppen som nå er tatt ut er hele 5 av 15 spillere fra samme klubb.

Se EM-kvalifiseringen mellom Norge og Kosovo torsdag fra kl 18.45 på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.

– Det er utrolig kult at vi får mulighet til å gjøre dette sammen med gode venner og lagkamerater. Det blir jo ekstra spesielt, sier Gimles Espen Fjærestad.

Sammen med Lars Espe, Mikkel Kolstad, Jørgen Odfjell og Eivind Lamo spiler han til vanlig på bergensklubben Gimle, som har hatt stor suksess i årets seriespill. For øyeblikket er de ubeseirede, og troner helt på toppen av tabellen.

Nå er de fem lagkameratene en del av troppen som skal representere Norge i EM-kvaliken mot Kosovo, og blir med det de første herrespillerne som får spille tellende landskamp på norsk jord på over 20 år.

– Det er veldig kult. Det er ikke mange nordmenn som har spilt særlig mange tellende landskamper. Så vi håper at vi kan representere norsk basket på en god måte, fortsetter Fjærestad.

BERGENSERNE DOMINERER: Det er ikke mangel på bergensere på basketlandslaget. Fra venstre: Assistenttrener Audun Eskeland, Lars Espe, Jørgen Odfjell, Mikkel Kolstad, Eivind Lamo, Bouna Black Ndiaye, Karamo Jawara, Espen Fjærestad, Chris-Ebou Ndow, Nikolas Kvåle Skouen og assistenttrener Jea­nine Flaa­ten. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

Bergen er godt representert på landslaget, også utenom de fem Gimle-spillerne.

Karamo Jawara, Bouna Black Ndiaye og Nikolas Kvåle Skouen er oppvokst i Bergen, mens Chris-Ebou Ndow flyttet til vestlandshovedstaden i tenårene for å spille basketball.

– Det handler om å jobbe hardest

Men hva er det egentlig som er årsaken til Gimles store suksess?

– Det handler jo om å jobbe hardest, å trene hardest. Jeg tror vi er et av det lagene som trener aller hardest, sier Lars Espe.

– Ja, og så har vi en veldig god spillerkultur. Alle ønsker å utvikle seg og jobber hardt hele tiden, og så har vi jo en trener, Audun Eskeland, som har fulgt oss helt fra juniornivå og vet hvordan man skal utvikle gode spillere, legger Espen Fjærestad til.

STØTTESPILLERE: Når Gimles yngre lag spiller kamp, er eliteseriespillerne ofte på plass for å heie. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

Forbilder og familie

Lagkameratene kan også fortelle at hele klubben har et unik samhold, der de eldre spillerne er gode forbilder for de yngre og heier dem frem på kamp.

– Det er kanskje litt klisje, men vi blir jo som en familie, sier Lars Espe.

Det kan også juniorspillerne på Gimles U-14-lag bekrefte.

– Det er veldig gøy når de kommer og ser på oss spille, vi blir veldig motivert av det, forteller 13 år gamle Andreas Gonzales, mens Tobias Klem (13) nikker bekreftende.

– De gir oss mye støtte, og du blir mye mer glad når du scorer, fordi at de heier på deg, legger 11-åringen Isak Ulveset til.

TRENER HARDT: U-14-spillerne har store ambisjoner, og vil helst spille i NBA når de blir voksne. Her prøver Andreas Gonzales å komme seg forbi Tobias Klem. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

INSPIRERENDE: De unge basketballspillerne får mye inspirasjon av klubben eliteseriespillere. Fra venstre: Tobias Klem (13), Andreas Gonzales (13) og Isak Ulveset (11). Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

– Det blir ikke større enn dette

Det er ikke uten grunn at det er lenge siden sist gang det norske basketlandslaget fikk spille kamper. De siste årene har det nemlig ikke vært noe landslag i det hele tatt.

– Vi har jo jobbet for å bygge dette opp igjen, helt siden vi var bankerott, konkurs i 2012, sier president i Norges Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann.

Da han tok over som president hadde forbundet store økonomiske problemer, og besluttet derfor å legge all lanslagsaktivitet på is frem til de hadde ryddet opp. Og nå er tiden endelig inne for å satse igjen.

– Det blir jo ikke så mye større enn dette for oss. Det er helt enormt stort. Vi snakker om verdens største innendørsidrett, verdens nest største idrett, som nå endelig er tilbake med offisielle landskamper på norsk parkett, sier Parmann engasjert.

SPART I 10 ÅR: President i Norges Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann, forteller at forbundet har spart til denne satsingen i snart 10 år. Han er glad for at landslaget endelig for komme i gang med kamper på hjemmebane. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

Basketfest på milliongulv

Den norske parketten basketpresidenten refererer til, er også en del av den nye satsingen. Den ble kjøpt inn tidligere i høst, akkurat i tide for Ulriken Eagles europakvalifiseringskamp. Prislappen var på rundt 1 million kroner.

Siden da har gulvet fått ytterligere oppgraderinger.

Bergen kommune har også spandert nye, internasjonalt godkjente basketballkurver, til nesten en halv million.

– Dette blir en ordentlig basketfest, på en bane ingen har sett maken til på norsk jord, sier Parmann.

Også Gimle-spillerne tror på god stemning i Haukelandshallen.

– Det kommer til å bli sykt bra! Det er ingen som kommer på denne kampen som kommer til å angre på at de gikk, sier Eivind Lamo.