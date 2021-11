Psykologens tre tips for å stå imot Black Friday-fristelsene

Psykolog Maria Østhassel mener Black Friday-tilbudene kan få oss til å glemme å handle rasjonelt. Markedsføringsekspert forteller at strategiene bak er velkjente.

– Black Friday presenterer tilbud som har en utløpsdato. Det gir oss inntrykk av at vi mister muligheten og vil angre om vi ikke handler nå. Fra dette øyeblikket har selgeren fått oss til å tro at vi trenger produktet.

Det sier psykolog Maria Østhassel til TV 2. Hun står bak Tiktok-kontoen og merkevaren «Psykt deg».

Østhassel mener tilbudene under Black Week og Black Friday utnytter antakelsen om at materielle eiendeler kan knyttes direkte til lykke. Samtidig tror hun vi selv kan redusere virkningen av reklamen vi utsettes for, ved å være bevisst på hvordan den påvirker oss.

Kortvarig lykke

Om du føler at du kommer over et godt tilbud i butikken så kan det gi en «boost» av dopamin og lykkefølelse, men Østhassel mener den ofte vil være kortvarig.

– Forbrukersamfunnet er med på å opprettholde en kultur som får oss til å bruke penger for å føle velvære og god selvfølelse. Disse følelsene er derimot flyktige, fordi forbrukersamfunnet er konstruert på en slik måte at vi fort blir lei, når nye alternativer dukker opp. Da får vi gjerne lyst på noe annet for å oppnå den følelsen igjen, sier hun.

Hun mener vi ubevisst fanger opp reklame som kan få oss til å fantasere om produkter vi i utgangspunktet ikke trodde vi trengte.

– Vi forestiller oss hvordan det ville være å ha det, og begynner å tro at vi trenger det, men «bør vente til Black Friday». Denne ventingen aktiverer belønningssystemet i hjernen. Det skiller ut dopamin og endorfiner, som gir oss følelser av velvære.

AKTIVERER BELØNNINGSSYSTEMET: Psykolog Maria Østhassel forteller at oppladningen til Black Friday kan aktivere hjernens belønningssystem. Foto: Kristoffer Myhre

Når den siste uka i november kommer, og vi omsider ser at produktet er på tilbud, mener hun vi dermed har lettere for å kjøpe det. Spesielt hvis vi blir fortalt at tilbudet bare gjelder en begrenset periode.

– Tidsfristen kan få oss til å unnlate kritisk tenkning med tanke på hvor mye en vare er verdt, og vi handler ikke rasjonelt.

Psykologens tre tips

Østhassel gir deg tre tips til hvordan du kan ta mer kontroll over egen handleatferd, og stå imot potensielle «Black Friday»-fristelser.

Skaff deg kunnskap om, og vær bevisst på, hvordan du påvirkes. Da er det lettere å gjøre noe med det. Legg merke til egne tendenser, og om du får mye positive følelser ut av shoppeatferden din. Spør deg selv om hvor du legger igjen din energi og høster din lykke. Finn ut om du kan få de positive følelsene et annet sted. Relasjonene våre, og det å finne på noe med en venn, er mer vedvarende enn den midlertidige følelsen idet du drar kortet.

Fyller ikke tomrommet

Østhassel mener blant annet mangel på sterke, menneskelige relasjoner kan føre til en tomhetsfølelse for enkelte. Denne råder hun til å forsøke å fylle med noe annet enn shopping.

– Et slikt tomrom er vanskelig å fylle med vesker, klokker, sko og klær. Uansett hvor mye du har, så vil tomheten kunne komme tilbake etter den flyktige lykken. Du vil snart ha noe annet. Noe mer. Og det evige jaget kan føre til at livet føles meningsløst, og til psykisk uhelse.

Velkjent strategi

Markedsføringsstrategien om å bevisst gi et tilbud innenfor en tidsavgrensning er velkjent. Det forteller professor i markedsføring ved BI, Raghnild Silkoset.

– Det er veldig viktig for bedriftene ved sånne store kampanjer å ha en sluttdato. Ikke bare for å signalisere overfor kundene, men også overfor konkurrentene, så man ikke utløser priskrig. Men så er det også dette med «sense of urgency». Det får deg til å være mer affektiv og handle mer på impuls enn hvis du vet du har god tid, sier Silkoset til TV 2.

Hun mener en annen bevisst strategi rundt Black Friday og Black Week, er å fremheve hvor mye et produkt er nedsatt, heller enn hvor mye det koster.

– Hvis du handler på salg så er du mer opptatt av hva du har spart enn hva du har brukt.

Enkeltsalgenes uke

Silkoset forteller at den typiske «Black Friday-strategien» ikke nødvendigvis fungerer for alle virksomheter.

– Jeg skjønner veldig godt de bedriftene som ikke vil være med på det, for du får mye enkeltsalg av nedsatte varer, men du ønsker også mersalg av andre varer, sier hun.

Hun mener kunder flest er mest opptatt av enkeltprodukter denne uka.

– Du er veldig opptatt av den airfryeren du skal kjøpe, og kun den.

– Hva med å sette opp prisene i forkant, for så å ha tilbud? Er det en holdbar markedsstrategi?

– Nei. Du lurer kundene én gang, også blir de gretne. Det er ingen markedsstrategi som tilsier at det er lurt å lure en kunde.