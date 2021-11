Dette koster julelysene: – Tror det vil overraske flere

Høsten har vært preget av rekordhøye strømpriser, og på det meste var spotprisen i flere landsdeler i Sør-Norge på 348 øre per kWh.

For noen har de dyre regningene gjort at de må innføre kostnadsbesparende tiltak. En undersøkelse YouGov har gjort for Danske Bank viser at så mange som 25 prosent av oss kommer til å bruke mindre julelys i år enn tidligere, på grunn av strømprisene.

Men det ikke grunn til å holde igjen på julestemningen og begrense belysningen, selv om strømmen blir dyr også i desember.

Overraskende pris

– Jeg tror dette vil overraske flere. Mange er nok ikke klar over at belysning ikke er det som koster mest med strøm. Men strømprisene er rekordhøye, og det er ingen tvil om at mange er bekymret for strømregningen, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen.

Hun håper de som er glad i julebelysning blir positivt overrasket når de ser at prisen for å ha på julelysene gjennom hele desember er så lav som den er.

IKKE BEKYMRET: Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, sier man kan koste på seg mange LED-lyslenker før det gjør utslag på strømregningen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Et regnestykke fra Danske Bank viser nemlig at om du for eksempel har en LED-lyslenke på balkongen og en LED-lyslenke på juletreet, og begge står på hele desember, er den totale prisen under ti kroner.

Ny årsrekord

Selv om du er blant de som rives mest med og pynter med 30 LED-lyslenker og ti lysende reinsdyr og snømenn, og lar disse stå på døgnet rundt i hele desember, vil ikke prisen bli mer enn rundt 220 kroner.

– Om du har LED-belysning ville jeg ikke vært så bekymret for utgiftene tilhørende dette. Jeg tror derimot det er store summer å spare på julegavene og julematen, sier Olsen.

Lørdag setter strømprisen nok en årsrekord. Ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool blir strømmen dyrest i Midt- og Nord-Norge.Både Molde, Trondheim og Tromsø får den høyeste strømprisen lørdag, på 1,70 kroner kilowattimen som døgnpris, skriver E24.

I Sør-Norge vil døgnprisen være 1,48 kroner kilowattimen.I tillegg kommer nettleie, avgifter og påslag til strømselskapene.– Det er de samme årsakene i dag: Høyere forbruk og mindre produksjon, sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft.

Enda billigere i nord

De store prisforskjellene for strøm i Sør- og Nord-Norge gjør imidlertid at det vil bli enda billigere i nord. En strømkalkulator Danske Bank har laget for TV 2 viser at dersom man har to lyslenker som hver bruker 4W, som brukes 24 timer i døgnet, blir det daglige forbruket 192W.

Om det totale forbruket strekker seg over 31 dager, og strømprisen inkludert avgifter og nettleie i snitt er 200 øre per kWh, blir marginalkostnaden 11,9 kroner. Det vil kunne være en realistisk pris for folk i Sør-Norge.

I Nord-Norge kan man halvere den forventede prisen, og to lyslenker som hver har en effekt på 4W vil kun koste 6 kroner, selv om de står på døgnet rundt hele desember.

Nøyaktig hvor dyrt det blir vil imidlertid avhenge av strømprisene.

– Det siste vi bør spare på

Også informasjonssjef i Energi Norge, Aslak Øverås, sier man med god samvittighet kan unne seg metervis med lyslenker, uten å tenke på prisen.

– Med dagens LED-pærer koster belysning bare en brøkdel av tidligere. For eksempel får du en 100 meter lang lyslenke med 630 dioder som bare trekker 7,5 watt. Hvis du har den på døgnet rundt i hele desember, vil det koste deg rundt ti kroner, sier Øverås.

IKKE NOE Å SPARE PÅ: Informasjonssjef i Energi Norge, Aslak Øverås, sier det ikke er grunn til å spare på julelysene. Foto: Christel Nordhagen

Han har forståelse for at de høye strømprisene gjør at folk blir bekymret for regningen når det er tid for å slå på julelysene, men sier det er andre ting man heller bør vurdere.

– Lys i mørketiden er det siste vi bør spare på. Mer enn halvparten av strømmen i vanlige boliger går til oppvarming. Så da er det bedre å senke temperaturen i rom som ikke er i bruk, kanskje dusje litt kortere og skru ned varmekablene på badet.

Øverås sier markedet venter strømpriser i desember på nokså likt nivå som vi har sett gjennom høsten. Prisforskjellen vedvarer mellom Nord- og Sør-Norge, og det vil også være varierende priser for de kommende dagene og timene.

– Kraftmagasinene har fått etterlengtet påfyll av nedbør de fleste steder i landet, men vi påvirkes fortsatt av skyhøye energipriser i Europa, sier informasjonssjefen.

– Planlegg godt

Selv om en av fire nordmenn har planlagt å kutte ned på julebelysningen for å spare penger, er vi rause med gavene.

Den samme undersøkelsen fra Danske Bank viser at nordmenn i snitt regner med å bruke 6000 kroner på julegavene, som sammen med mat og drikke er den største utgiftsposten i jula.

– Jeg tenker derfor det vil være fornuftig å gjøre noen kutt i disse postene om du virkelig vil spare de store summene, sier Olsen.

Forbrukerøkonomen har noen klare råd til deg som vil forsøke å gjøre julehyggen litt hyggeligere også for lommeboka.

PLANLEGG GODT: Forbrukerøkonomen har klare råd for hvordan jula kan bli rimeligere. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Først og fremst mener jeg det er fornuftig å planlegge julehandelen godt. Sett deg et tak for hvor mye penger du kan bruke og hvor mye du tenker å bruke på de enkelte gavene, sier hun.

Olsen sier det kan være penger å spare på å sjekke hva produktene faktisk koster, og å holde øynene oppe for tilbud allerede nå som Black Friday er på vei.

Å handle julegavene tidlig er nemlig en stor fordel, mener hun.

– Jo tidligere ute du er, jo mindre sannsynlig er det at du handler på impuls. Å handle på impuls kan medføre at du handler produkter du ikke egentlig skulle ha, eller at du går til innkjøp av produkter du trodde var et godt tilbud.

Billig og bra

Og enda billigere enn å handle på tilbud, er å kjøpe brukt. Olsen sier at å ta gavehandelen på nettsteder og apper som Finn.no og Tise kan være gode alternativer til å kjøpe splitter nytt.

– Det kan være varer som er pent brukt, eller som faktisk ikke er brukt overhodet. Her har du mulighet til å handle varer av god kvalitet til en rimelig penge.

Olsen poengterer at mange selger varer som ikke engang er tatt ut av emballasjen, og som fortsatt har prislappen på.

Også hjemmelagde gaver og opplevelser kan være vel så gode alternativer, i tillegg til at de er enda hyggeligere for lommeboka.

– En ting vi alle har vært underernært på det siste året er sosial omgang med nære og kjære. Gode opplevelser, som ikke koster penger, kan være en gave av aller beste slag, sier Olsen.

Hun sier noe hjemmelaget dessuten har en affeksjonsverdi som er viktigere enn selve verdien på gaven.

– Det krever ofte litt mer tid, men er desto hyggeligere å få under juletreet.