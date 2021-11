Forteller hvorfor han drepte Sofie (20): – Jeg var overveldet av sjalusi

På rettens første dag, har mannen som er tiltalt for drapet på 20 år gamle Sofie Vo Nguyen fortalt at han hadde svært sterke følelser for henne.

De ble kjent i 2-3 års alderen, og hadde lenge et vennskap som ifølge tiltalte utviklet seg til et intimt forhold de siste par årene som ledet opp til drapet.

Da Nguyen ble funnet drept i leiligheten i Eidsvåg i Bergen 26. september i fjor, delte hun leiligheten med gjerningsmannen. Hun studerte på NHH, mens han gikk på en annen skole i byen.

I sin forklaring forteller den jevnaldrende gjerningsmannen at selv om de ikke var kjærester, hadde de sex da de bodde i Bergen.

– Jeg likte henne så godt, jeg ville være med henne til alle tider, jeg elsket å være med henne, sier den tiltalte.

FORKLARING: Fra denne vitneboksen forteller den tiltalte 20-åringen om hva som ledet opp til drapet på Sofie Vo Nguyen (20). Bak pulten sitter de to rettssakkyndige. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Ble «piss forbanna»

De to flyttet til leiligheten i Bergen mellom 7. og 9. august 2020. Her bodde de sammen i halvannen måned før drapet skjedde.

– Jeg våknet mellom kl. 12 og 13 den fredagen, men er usikker på hva jeg gjorde resten av dagen.

Sent på kvelden sier den tiltalte 20-åringen at han ville ha sex med Nguyen, men hun avviste ham.

– Da ble jeg piss forbanna. Jeg ble veldig skuffet og sint, sier han.

Tiltalte sier han diskuterte og kranglet med Nguyen, og beskriver seg selv som «klengete og masete». Til slutt hevder han at de ble enige om å ha sex.

– Jeg spilte på skyldfølelsene hennes. Jeg visste at hun var en veldig pliktoppfyllende jente, og pekte på den gangen hjemme hos meg da vi avtale å ha sex, forklarer 20-åringen.

ÅSTED: Her i dette huset i Eidsvåg bodde gjerningsmannen og avdøde Sofie Vo Nguyen (20) da hun ble funnet død i september i fjor. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det var da jeg drepte henne

I tillegg til drap, er 20-åringen tiltalt for å ha voldtatt Nguyen før eller etter hennes død.

Statsadvokaten sier det blant annet finnes DNA-bevis som kan underbygge dette. Den tiltalte erkjenner å ha drept Sofie, men nekter for å ha likskjendet eller voldtatt henne.

– Han er veldig uenig i det. Han mener de har hatt en relasjon som gjør at det fremstår som helt fjernt for ham at han skal ha opptrådt sånn som det står i tiltalen, sier forsvarer Erik Johan Mjelde til TV 2.

Ifølge gjerningsmannen samtykket Nguyen til samleie, men etterpå var hun avvisende overfor ham og sa at hun hadde blitt sammen med en annen.

Når tiltalte forklarer seg om de påfølgende minuttene, bryter han sammen i gråt.

– Alt kom som et sjokk. Alt jeg følte var skuffelse. Jeg følte meg forrådt, at hun hadde blitt sammen med en annen. Hvorfor skulle hun flytte inn med meg og ha sex med meg, men være sammen med en annen? Det var da jeg drepte henne, sier den tiltalte, som gråtkvalt må ta en pause fra forklaringen.

Bistandsadvokat Einar Råen har tidligere opplyst til TV 2 at Sofie hadde kjæreste på dette tidspunktet.

– Det er viktig for de etterlatte å presisere at avdøde hadde en kjæreste, sier bistandsadvokat Einar Råen i retten mandag.

Statsadvokat Silje Alsaker Solheim noterer seg den drapstiltalte forklaring, men er tydelig på at hun mener å kunne bevise at han likskjendet eller voldtok Nguyen.

– Han tiltalt for det han er tiltalt for. Det betyr at påtalemyndigheten mener vi kan føre bevis for det som står i tiltalen, sier Solheim til TV 2.

PRESISERER: Bistandsadvokat Einar Råen er tydelig på at Nguyen hadde kjæreste da hun ble drept. Her med aktor Silje Alsaker Solheim. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Alt var bare kaos

Politiet har gjennom etterforskning slått fast at Nguyen døde av kvelning. Gjerningsmannen sier han verken vet hvorfor han drepte henne eller hva han tenkte.

Etter at 20-åringen oppfattet Nguyen som død, forklarer han at han knyttet et putetrekk rundt halsen hennes for å være sikker.

– Jeg var redd for at hun skulle komme tilbake i live, selv om hun var død. Jeg vet ikke hva jeg tenkte.

– Var du redd for at hun skulle komme tilbake fra de døde og ta deg? spør dommeren.

– Jeg vet ikke. Alt var bare kaos.

RETTEN: Aktor Silje Alsaker Solheim og forsvarer Erik Johan Mjelde på rettens første dag. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Drevet av sjalusi

Da det gikk opp for ham hva han hadde gjort, fikk han en stor følelsesmessig reaksjon.

– Jeg innså hva jeg hadde gjort og knakk sammen. Det var sjalusi som fikk meg til å gjøre denne dumme handlingen, sier han.

Tiltalte forteller at han etter drapshandlingen gikk gjennom Sofie sin mobil, for å finne ut hvilke meldinger hun hadde sendt til mannen hun nå hevdet hun var sammen med.

– Det første jeg husker var at jeg gikk på Messenger. Jeg var overveldet av sjalusi og ville finne ut om det hun sa var sant eller ikke, forklarer den drapstiltalte.

Mannen forteller at han etter drapshandlingen var inne på tanken om å ta sitt eget liv.

ETTERFORSKNING: Politiet med omfattende etterforskning på åstedet etter drapet i september i fjor. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Drepte katten

I tillegg til drap og voldtekt, er han også tiltalt for å ha drept katten til Sofie. Katten mjauet og prøvde å få kontakt med avdøde dagen etter drapet, forteller mannen.

– Jeg ble helt knust av å se på det. Jeg var redd for at naboene kunne høre det og komme opp, så da puttet jeg den i vaskemaskinen og lukket døren, sier han.

Katten ble funnet død av politiet på et senere tidspunkt, og 20-åringen erkjenner å ha hensatt den i hjelpeløs tilstand.

Ble fraktet til sykehus

Kvelden etter drapet fikk gjerningsmannen fikk en enorm sorgreaksjon, og forklarer at han tok overdose på smertestillende Paracet.

Da huseier tok seg inn i leiligheten etter en bekymringsmelding fra Nguyens familie, ble den drapstiltalte mannen funnet bevisstløs på sitt eget soverom. Mannen ble deretter fraktet til Haraldsplass sykehus og politiet siktet ham raskt for drapshandlingen.