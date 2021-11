Styrelederen er villig til å gi Ena (21) sjansen på Norges største herrelag

– Det er skammelig at vi ikke har kommet lengre, sier mangemillionær og styreleder i Stavanger Oilers, Tore Christiansen. Han er villig til å gå langt for å gi kvinnene de mulighetene han mener de fortjener.

– Jeg får alltid den flåsete kommentaren om at det er så lett for oss, fordi vi er så fryktelig rike. Vi er jo heller ikke det. Vi er mer fattige enn alle de andre til sammen, fordi vi har så mye gjeld etter å ha bygd vår egen hall, sier mangemillionæren Tore Christiansen.

Han er lei av unnskyldninger. Investoren mener det er skammelig hvordan kvinnene bortprioriteres.

59-åringen tror mange frykter at det å gi kvinnene sjansen vil gå utover herrene. Tvert om, mener han.

Selv er han styreleder i Stavanger Oilers - klubben som er klart best i kvinneklassen. Mer om det senere – la oss først se på hvor langt han er faktisk er villig til å gå for å løfte frem kvinnene.

– Hva er problemet?

– Vi har en fantastisk keeper som har dratt til USA for å utvikle seg, fordi vi ikke har tilbudet hun trenger for å ta hele steget. Hun er så bra at om hun kommer hjem fra USA og ikke får et godt nok tilbud, så kunne jeg godt tenke meg å ha henne som keeper i Oilers sitt A-lag for herrene.

– Men ..

– Det er ikke noe «men», svarer han, før undertegnede rekker å summe seg til å stille ferdig et oppfølgingsspørsmål.

– Er hun så god?

– Jeg tror hun kommer til å bli så god. Det hadde jo vært kult. I hele sommer trente hun med herrelaget. Da kom min svigersønn hjem og sa at hun tok omtrent like mange pucker som guttene. Så hva er problemet? Det hadde vært veldig kult å hatt henne som 2. keeper. Hun er ikke så god nå, men om hun blir det. Det viser hvor gale vi kan være og hvor fremoverlente vi kanskje må være, svarer han.

Christiansen legger til at det ikke er han som styrer det sportslige og at dette ville vært noe andre i klubben måtte ha bestemt. Han var heller ikke sikker på om det ville vært innenfor regelverket, men mener at det er noe det bør være.

Norges Ishockeyforbund bekrefter at det er mulig for kvinner å spille på herrelag, men at det ikke er lov for herrer å spille på kvinnelag i Bambusa-ligaen.

GIR GJERNE MULIGHETEN: Hadde Tore Christiansen fått bestemme ville Ena Nystrøm fått sjansen for Stavanger Oilers sitt herrelag. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– En syk mulighet

Nystrøm ble tydelig overrasket da TV 2 viderebragte hva Christiansen hadde sagt om henne.

– Det ville jo vært en helt syk mulighet. Å få den sjansen ville vært veldig kult og en unik mulighet, sier hun på telefon fra USA.

Det er ingenting i veien for at kvinnelige spillere skal kunne spille for herrelag i den norske ligaen, og Nystrøm er klar på at hun mener det er spillerens prestasjoner som burde være i fokus.

– Jeg mener at det med kjønn ikke bør ha noe å si. Er du god nok, bør du få sjansen, sier hun.

Nystrøm har i utgangspunktet ikke sett for seg noen retur til Norge på lang tid, men en slik mulighet kunne endret på planene.

Ifølge Ottar Eide, generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, er det ingenting i regelverket som står i veien for at Nystrøm kan spille på et herrelag i den norske ligaen.

– På kvinnesiden er det klart at man ikke kan spille med mannlige spillere, på grunn av fysikken. Det sier seg selv. Andre veien er det fullt mulig. Vi har ingen begrensning på det, selv om det er noen år siden sist det skjedde, sa Eide til TV 2.

MÅLBEVISST: Ena Nystrøm har trent hardt lenge for å nå sine mål. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

– Skammelig

Christiansen må innrømme at han har endret seg. Da han kom inn på eiersiden i Stavanger Oilers i 2004 var han mest opptatt av å løfte herrelaget. Det var fullt fokus. Etter at klubben nå har bygd et solid fundament, har han løftet blikket og ser i enda større grad viktigheten av å gi kvinnene det samme tilbudet.

– Vi må få vekk frykten hos enkelte for at det å slippe til jentene vil føre til at guttene ikke får trent. Får vi inn jentene kan vi snu oss til lokale investorer eller politikere og si at vi må ha flere isflater for å kunne ha noe å tilby, sier han.

– Er det vilje i norsk ishockey til å løfte frem kvinnene?

– Ja, men samtidig er det nok mye skepsis og angst for det med istid, økonomi og kapasitet. Jeg tror samtlige applauderer at det skjer, men jeg tror vi faktisk må ta i bruk noen virkemidler som gjør at vi klarer det vi ønsker, men som ikke alle tør eller gjør, svarer Christiansen.

Han mener det må bli et lisenskrav å ha et elitelag for kvinner på junior- eller seniornivå, men at det er noe som må innarbeides over tid. Han tror man i en periode må gi klubber dispensasjon fra kravet mot at de viser handling mot et endelig resultat.

I GULLDRESS: Slik er vi vant til å se Tore Christiansen. Styrelederen og hovedaksjonæren har vært avgjørende for Stavanger Oilers sin suksess på 2000-tallet. Her løfter han pokalen etter seieren i 2014. Foto: Carina Johansen / NTB

59-åringen mener egen klubb har tatt på seg rollen som foregangsklubb for å løfte frem kvinnene. Å ha kommet dit mener han Stavanger Oilers i stor grad må takke breddeklubben Stavanger Hockey for.

– Nå har vi tatt jentene inn i vår elitesatsing. Vi ljuger hvis vi sier at vi har fått samme vilkår, men vi må starte et sted. Den mannsdominerte hockeyen må forstå at jo mer vi løfter frem kvinnene, jo mer løfter vi frem idretten for alle, sier han.

Bort med prinsesse-stempelet

Satsingen på jentehockey i Stavanger har blitt en kjempesuksess. Ernst Falch har viet mye av sitt liv til ishockey og det å gi alle muligheten til å stå på skøyter.

Han er i likhet med Christiansen lei av unnskyldninger.

– Vi har fått til det her fordi vi vil. Vi ønsker ha med jentene. Finner du tusen unnskyldninger til hvorfor du ikke kan rekruttere jenter, da har du ikke lyst. Da hjelper det ikke å si at det handler om å få en isflate til. Hvis du setter i gang med rekruttering av jenter så kommer kanskje den isflaten, sier Falch.

I Stavanger Hockey trener jentene og guttene like mye. Det er noe som er fastsatt i klubben.

VIKTIG: Ernst Falch sitt arbeid for hockeyen i Stavanger har vært veldig viktig. Foto: Privat

Han mener at om det virkelig skal lykkes å nå de målene som ønskes på kvinnesiden er det veldig viktig å begynne rekrutteringen med de yngste jentene, samtidig som da guttene begynner.

Falch merker godt det at det krever mer å få jentene til å forstå at de virkelig er invitert med. Det er ikke noe guttene trenger å overbevises om.

Han tror enkelte mødre har et «prinsesse-stempel» på sine døtre, og ser det som langt mer naturlig at de skal drive med ballett eller andre typiske mer jentedominerte sporter.

– Vi forsøker å få bort dette prinsesse-stempelet, sier han.

I Stavanger har de fått et godt system for å få til en suksessfull rekruttering.

Når de begynner, får alle barna tre gratis prøve-ganger.



– Det fungerer veldig bra. Jeg spør aldri barna etter første økt om de har lyst til å fortsette, for da er det jo bare dritt. Andre gangen er det litt bedre, og etter tredje gangen så kan jeg spørre, sier han.

– Sitter i førersetet

Ruben Smith er daglig leder i Stavanger Hockey. Han mener det er en enkel grunn til at klubben har blitt best på rekruttering av jenter: Fordi de har prioritert jentene.

– Gjennom Ernst har vi over lengre tid jobbet hardt med rekruttering. De siste årene har vi profesjonalisert rekrutteringen ved å ha en som jobber aktivt med å rekruttere folk inn til vår hockeyskole. Det har vært et godt arbeid over lang tid, som vi nå høster frukter av, sier han.

I klubben han leder spiller det ingen rolle om du er jente eller gutt. Det som betyr noe er at du har ishockey-glede.

I Stavanger Hockey er det nå 420 jentespillere.

– Vi kan selvfølgelig bli bedre på jentesiden vi og, men nå er det vi som sitter i førersetet, sier Smith.

For ordens skyld: Smith er hockeykommentator for TV 2.