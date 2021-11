Årets Jakten på kjærligheten-sesong er snart med veiens ende, og to friere skal bli til en. Etter en intens høst med flere tårefulle hjemsendelser, er det nå de virkelig harde valgene står for tur.

I mandagens episode var det Tina Kristiansen (27) og Sebastian Muth Johansen (28) som skulle ta sine siste valg. Begge frierne innrømmer at avvisningene var tøffe. Den ene av de dumpede frierne har også fortsatt følelser for bonden etter sommerens bonderomantikk.

Knakk sammen på flyplassen

For bonden Sebastian Muth Johansen har reisen på ingen måte vært enkel. Han har innrømmet at innspillingen til tider var så tøff av han måtte ta seg pauser borte fra både friere og produksjonen.

Frierne som til slutt sto igjen hos melke-bonden var Ragne Grønning Almberg (23) og Oline Andersen (25), som Johansen hadde hatt forskjellige romantiske opplevelser med. Valget hans falt til slutt på Almberg – og Andersen ble sendt hjem.

– Det har gått bra, og det var en veldig morsom opplevelse. Men det er også det tøffeste jeg har vært med på, forteller Andersen til TV 2 over telefon.

– Det var en unaturlig setting å date på TV. Det føltes også rart å skulle date en mann, og så får du ni andre damer med på slepet, forteller hun lattermildt.

Andersen forteller at hun lot seg sjarmere av bonden, men tanken på at det potensielt ikke ville bli henne som ble valgt hadde hun i bakhodet gjennom sesongen. Bonden selv beskrev Andersen til tider som vanskelig å bli kjent med, ettersom han følte hun hadde et «skjold» oppe.

– Det ble veldig mye fokus på det «skjoldet». Men jeg føler ikke det er så rart nå som jeg ser det på TV. Jeg tror ikke det er normalt å bli verken forelsket eller å legge alle kortene på bordet på så kort tid, forklarer 25-åringen.

I mandagens episode tar Andersen dumpingen fint, men innrømmer at det ble tøft da hun satt på flyplassen på vei hjem.

– Da jeg ble sendt hjem, så tok jeg det fint. Men så snart jeg kom på flyplassen og var alene, kom knekken. Jeg følte meg avvist, forteller hun åpenhjertig.

– Jeg sendte en melding til venninnen min og skrev «det går ikke bra». Jeg sa hun måtte hente meg når jeg landet. Etter det tror jeg at gråt to dager i strekk, forteller hun.

– Det var ganske 50/50

Når TV 2 ringer Johansen for å høre hva som gjorde at valget til slutt falt på Andersen, kan han forklare at det ikke var enkelt. Bonden forteller at begge frierne hadde sider ved seg som han ønsket i en potensiell partner, men at han til slutt gikk etter magefølelsen.

– Det der var ganske 50/50. Det er snakk om ti dager, så du rekker ikke bli skikkelig kjent med noen. Hva som gjorde at det bikket den ene eller andre veien, det vet jeg ikke. Jeg gikk for det jeg følte akkurat der og da, forteller han.

– Akkurat i den boblen vi var i, så var det Ragne jeg fikk best kontakt med – uten at jeg kan direkte peke på hva som gjorde det. Det var ren magefølelse, forsetter bonden.

Johansen forteller at han opplevde avskjeden med Andersen som veldig rask, og at de ikke fikk snakket skikkelig ut. Derfor har de pratet i ettertid.

– Da boblen forsvant, så skjønte vi begge litt mer av hva vi hadde vært med på, forklarer bonden, og sier de har en fin og vennskapelig tone i dag.

Andersen opplevde det også som godt å snakke ut, og syns det var fint å ha litt mer kontakt i ettertid rundt valget som ble tatt. Noe mer ser hun derimot ikke for seg.

– Så lenge han er sammen med en annen frier, så blir det nok ikke noe vennskap. Det blir nok litt unaturlig. Men han er snill fyr, det er ikke noe å si på, legger hun til.

Til tross for dette, understreker hun at hun har hatt en fin opplevelse som har lært henne mye om henne selv. Nå er hun også klar for å finne den store kjærligheten.

– Jeg er fortsatt singel, og tar gjerne i mot friere!, avslutter hun og ler.

Forsto ikke valget

For bonden Tina Kristiansen (27) sto valget mellom Jørn Hogseth (28) og Sivert Hoem (24) – hvor sistnevnte var den som blir sendt hjem. Hoem innrømmer at avvisningen er noe han fortsatt syns er vondt å tenke på i dag.

– Det var en lang tur hjem alene i bilen, forteller han da TV 2 ringer.

– Det var veldig voldsomt alt sammen. Jeg hadde ikke snakket med verken familie eller venner på lang tid, så da «boblen» endelig sprakk var det ganske brutalt, fortsetter han.

Hoem kan fortelle at det går bra med han i dag, og at han syns det var en fin opplevelse å være med på programmet og å få møte bonden. Til tross for dette, sitter han fortsatt igjen med en god del spørsmål.

– Jeg føler meg på ingen måte ferdig, selv om ting ble som det ble der og da, forteller 25-åringen.

– Jeg har tenkt mye på hva det er de har snakket om når de var alene, og hva har de gjort på, sier han angående alenetiden til Tina og Jørn.

– Føler du at du har forstår valget hennes nå som du har sett det på TV?

– Nei, jeg forstår absolutt ikke valget noe bedre. Men det er jo hennes valg, selvfølgelig.

– Jeg har fortsatt følelser for henne

Hoem forteller at han har mye sympati for Kristiansen, og syns det var hardt å se noen ting utspille seg på TV. Han kunne nemlig se at det var stunder hvor hun følte seg utilpass.

– Jeg følte det ble litt mye for henne, så det har vært hardt å se på. At hun trekker seg unna og trenger tid for seg selv, forteller han.

– Når vi var alene uten kamera så trivdes vi veldig godt sammen. Det har vært litt tøft å se hvordan hun har hatt det, fortsetter han.

Da Hoem får spørsmål om han ble forelsket i bonden, nøler han først.

– Jeg begynte nok å bli å ganske forelsket, forteller han.

– Har du fortsatt følelser for Tina?

– Jeg vet ikke. Men jeg har nok kjent litt på litt følelser som blusset opp igjen etter jeg har sett det på TV, svarer han etter noen sekunder stillhet.

Til tross for at Hoem ikke forsto seg helt på valget til bonden, så ønsker han både henne og familien alt godt, og er svært takknemlig for opplevelsen.

– Jeg har reflektert mye, og gått noen runder med meg selv. Jeg har på ingen måte gravd meg ned. Det er hennes valg, og jeg håper hun finner alt hun leter etter, sier han og forteller han er mer enn klar for det neste livet har å by på.

Mer vennskap enn kjærlighet

Da TV 2 ringer Kristiansen for å høre om hva som avgjorde valget hennes, kan hun forteller at hun måtte ta noen runder med seg selv. Selv om Hoem hadde mange kvaliteter hun var på utkikk etter, så var ikke de romantiske følelsene til stede.

– Det går på følelser rett og slett, og det kan man ikke styre. Jeg måtte gå etter magefølelsen, og hva som kjentes riktig for meg, forteller 27-åringen.

Da bonden får vite at Hoem har kjent litt på at følelsene fra i sommer blusset opp igjen, svarer hun at hun setter pris på ærligheten og syns det er hyggelig å høre. Samtidig mener hun at hun tok den riktige avgjørelsen i sommer.

– Jeg føler meg ganske sikker på at det kun er vennskap, men det er jo aldri gøy å dumpe noen. Så håper jeg at jeg har fått vist Sivert at jeg satt pris på han.

Tina Kristiansen er åpen for en vennskapelig relasjon med Hoem i fremtiden.

– Det er hyggelig å ha kontakt, siden vi har denne opplevelsen vi har delt. Det er godt å ha noen som forstår det vi har vært gjennom, avslutter Jakten-bonden.

Jakten på kjærligheten ser du mandager kl. 20 på TV 2, og TV 2 Play.