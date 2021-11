Full forvirring rundt Agüeros fremtid

Mens en tidligere lagkamerat og spanske journalister hevder at Sergio Agüero (33) legger opp, nekter klubben for at noe er bestemt.

Se UEFA Champions League-møtet mellom Barcelona og Benfica tirsdag kl. 20.45 på TV 2 Sport Premium og Play

Det var under en kamp mot Alavés i starten av november at Barcelona-spissen måtte forlate banen med uregelmessig hjerterytme - et problem som det i utgangspunktet ble varslet at ville holde argentineren ute av spill i noen måneder. Nå har saken tatt en ny vending.

Spansk journalist: – Annonserer at han legger opp i løpet av uken

I løpet av de siste dagene har det kommet rapporter om at fotballkarrieren er over for den tidligere City-spissen, etter kun fem kamper i Barcelona-drakten. I hvert fall hvis man skal tro den spanske journalisten Gerard Romero.

🚨 El Kun Agüero se retira. Los problemas en el corazón le obligan a dejar el fútbol en activo. La próxima semana hay prevista una rueda de prensa para el anuncio de su retirada. Lo estamos contando en https://t.co/vrsj4XOUJL #barça #fcblive #kunaguero — Gerard Romero (@gerardromero) November 20, 2021

På Twitter skriver Romero, som vanligvis har ganske god oversikt over hva som skjer i Barcelona, at argentineren er ferdig med fotballen for godt, og at han vil offentliggjøre det på en pressekonferanse i løpet av uken. Dette skriver også engelske The Telegraph.

Tidligere lagkamerat bekrefter påstandene

Overfor Canal+ i Frankrike hevder også tidligere lagkamerat, og gode venn fra Manchester City, Samir Nasri, at det er slutt for Agüero:

– «Kun» har nettopp sendt meg en melding, og det er dessverre bekreftet. Derfor er jeg veldig trist. Han var en spiller som hele verden kjente som et fenomen. En god gutt, og et fantastisk menneske.

– Jeg er veldig lei meg fordi det ikke er hans valg. Han blir tvunget til å stoppe. Jeg vet hvilken kjærlighet han har for denne sporten, og å se ham stoppe på denne måten gjør meg veldig trist, skal Nasri ha sagt under Canal+ sin studiosending på lørdag.

Nasri og Agüero spilte sammen i Manchester City i fire sesonger, og skal ha utviklet et godt vennskap under tiden i klubben.

BEKREFTER: Tidligere lagkamerat Samir Nasri bekrefter at karrieren til Sergio Agüero er over som følge av hjerteproblemene. Foto: PAUL ELLIS

Barcelona: – Stemmer ikke

Men påstandene stemmer ikke, i følge Agüeros egen klubb, Barcelona.

Visepresident Rafael Yuste har avvist journalistens påstand:

– Jeg kan avkrefte at det kommer noe nytt om det denne uken. Han gjennomgår «bare» en observasjonsperiode på tre måneder. Han er ikke syk, men påvirket av en abnormitet, skal visepresidenten ha sagt ifølge den katalanskbaserte avisen Sport.

Etter søndagens seier mot Espanyol fortalte også Barcelona-trener Xavi Hernández at det enda ikke er fattet en avgjørelse i saken.

– Jeg snakket med ham her om dagen, og jeg kjenner ikke til noe nytt. Det som er kommet ut er ikke sant, sa Barcelona-treneren.

– Vi må vente og se, men vi håper fortsatt på at han kan komme tilbake og spille fotball, skal spanjolen ha sagt.

AVVISER: Barcelonas nye trener Xavi Hernández avviser at Sergio Agüero er ferdig som fotballspiller. Foto: Joan Monfort

Sergio Agüero kom til Barcelona gratis etter at kontrakten hans med Manchester City gikk ut i sommer. Han har signert en avtale som strekker seg ut 22/23-sesongen.