Maguire avslører hva Solskjær sa til spillerne etter sparkingen

Manchester United-kaptein Harry Maguire understreker at spillergruppen har stor respekt for Solskjær.

Se Villarreal - Manchester United fra kl. 18.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Det var Michael Carrick som møtte mediene som midlertid manager på mandagens pressekonferanse – dagen etter at Ole Gunnar Solskjær var ferdig.

– Gårsdagen var veldig emosjonell for meg og alle i klubben. Jeg har jobbet med Ole i tre år nå, og jeg har kjent ham enda lenger enn det. Det var tøft å se ham miste jobben, og man kunne tydelig se hvor mye Ole betød for alle i klubben, sa Carrick, før han fortsatte:

– Vi og Ole forstår at resultater betyr alt i denne bransjen. Dessverre får man ikke alltid det man fortjener. Jeg vil si tusen takk til Ole på vegne av meg selv, støtteapparatet og spillerne. Det var en glede å jobbe med ham. Jeg ønsker ham lykke til videre.

Kaptein Harry Maguire sa det var vanskelig for Solskjær å snakke til laget etter søndagens nyhet.

– Han ønsket oss lykke til og støtter oss. Han vil at vi skal vinne hver eneste fotballkamp, sa Maguire om avskjeden med Solskjær.

– Resultatene har ikke vært gode nok i det siste, og dessverre måtte Ole betale for det. Men vi må selvfølgelig ta mye av ansvaret. Vi har ikke vært gode nok, det vet vi, individuelt og som lag. De siste månedene har ikke vært i nærheten av gode nok, sa Maguire.

– Vi er alle skuffet, og vet at vi ikke har vært gode nok. Vi har snakket sammen om det, og ønsker veldig sterkt å lykkes.

Kapteinen sa at Solskjær var en legende i Manchester United, og at han vil fortsette å være det.

Må på managerjakt

Manchester United må nå på jakt etter ny manager, etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken søndag.

– Det har vært tøft for oss spillerne, for vi har så mye respekt for sjefen og jobben han har gjort her. Det er aldri hyggelig, og bare den følelsen i rommet da han snakket med oss i går … vi ville så gjerne lykkes sammen, sa Maguire.



Hvem som blir Solskjærs etterfølger i sjefsstolen på «Drømmenes teater», spekuleres det voldsomt i. Zinedine Zidane, Erik ten Hag og Mauricio Pochettino er blant navnene på lista.

På midlertidig basis kommer nå Michael Carrick inn. Klubblegenden Michael Carrick skal lede laget de neste kampene.

– Ansvaret hviler på meg nå

Først ut mot Villarreal i Champions League tirsdag.

Carrick var tidligere en del av støtteapparatet til Solskjær da nordmannen var manager.

– Jeg forstår ansvaret som hviler på meg nå. Vi må snu det rundt og bevege oss raskt framover. Det har klubben ofte gjort, historisk sett. Vi ser veldig fram til kampen i morgen, sier Carrick.

Manchester United har uttalt at de ser etter en midlertidig manager som skal lede laget ut sesongen før en ny manager ansettes permanent. Lørdag venter serieleder Chelsea på bortebane.