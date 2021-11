– Solskjær bør være misfornøyd med spillerne, ikke omvendt

Superstjernen Cristiano Ronaldo er blant spillerne som skal være misfornøyd før Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i Manchester United, rapporterer The Telegraph. TV 2-ekspert mener United-spillerne taler med to tunger.

Det gikk som det måtte gå.

Etter fem tap på de siste sju kampene, inkludert det ydmykende 0-5-tapet mot Liverpool, 0-2 mot Manchester City og 1-4-nederlaget mot Watford, måtte Ole Gunnar Solskjær rydde kontoret og forlate managerjobben i Manchester United.

Michael Carrick skal lede laget frem til Manchester United-ledelsen har funnet en permanent erstatter for nordmannen.

Nå rapporterer den engelske avisen The Telegraph at flere sentrale spillere i spillertroppen skal ha vært både skuffet, frustrert og misfornøyd med Solskjærs ledelse i høst.

Hevder Ronaldo var misfornøyd med treningene

Selv om han hyllet Solskjær på sosiale medier tidligere mandag, skal en av de misfornøyde spillerne skal ha vært megastjernen Cristiano Ronaldo. Portugiseren viste sin frustrasjon offentlig da han stormet av banen etter oppgjøret mot Everton, en kamp veteranen måtte starte på benken.

EKSPERT: Kommentator og fotball-ekspert Simen Stamsø Møller i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

Ronaldo skal spesielt ha vært misfornøyd med intensiteten på treningene under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Angriperen skal ha blitt svært overrasket over hvor lite innsats og vilje spillerne viste på treningene, og reagert kraftig på hvor lite intensitet det var på treningene sammenlignet med da han spilte for klubben fra 2003 til 2009. Ifølge The Telegraph, som siterer klubbkilder, skal den portugisiske landslagsstjernen ha følt at flere av sine lagkamerater ønsket å ha det «for lett» på treningsøktene, og en helt annen standard enn det han selv er vant med.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller synes det er trist at spillerne sier noe annet utad dersom rapportene om Ronaldos misnøye med treningene stemmer.

– Jeg må innrømme at det trist når spillere utad er veldig positive til trenere og prosjektet og skriver side opp og ned på sosiale medier om hvor fin person treneren er. Så får han fyken, og «baksnakkingen» kommer frem, poengterer Stamsø Møller.

Han stiller seg samtidig undrende til påstandene om Solskjærs treninger hadde så lav intensitet som det blir snakket om i engelske aviser.

– Slik jeg kjenner Solskjær så har innsats på trening både i Norge og i England vært noe han har vært opptatt av. Det vil derfor overraske meg om hans treninger hadde en lavere standard i Manchester United enn tidligere. Men det kan likevel være en dårlig treningskultur blant enkelte spillere, og det kan hende at Solskjær har vært opptatt av å holde på den gode stemningen og holde seg inne med de beste og viktigste spillerne, konstaterer eksperten, og legger til:

– Kanskje han har hatt en måte å lede treningene på som har tillatt de største stjernene å gjøre som de vil. Det er vanskelig å si, men da måtte han ha vært mer nådeløs om disse rapportene stemmer.

Stamsø Møller mener at Manchester United-spillerne ikke har fremstått som å være i topp fysisk form i kampene i høst. Det kan igjen tyde på at treningsintensiteten har vært for lav.

– De ser faktisk litt sånn ut på banen. Manchester United-spillerne har ikke vært i like god fysisk forfatning som konkurrentene, påpeker han.

Mener Solskjær favoriserte enkeltspillere

Samtidig med rapportene om for dårlig treningsintensitet, melder engelske aviser om at flere enkeltspillere skal ha stilt spørsmål ved Solskjærs disposisjoner den siste tiden.

Blant annet skal Eric Bailly spurt Solskjær i plenum om hvorfor treneren brukte en midtstopper som ikke var i form etter tapet mot Leicester forrige måned. Bailly skal ha siktet til kaptein Harry Maguire, som har hatt en svært svak sesongstart for Manchester United denne sesongen.

KRITIKK: Jesse Lingard fikk kritikk for å ha lagt ut dette bilde der han feirer West Ham-scoring på sin Instagram-story. Foto: Jesse Lingard Instagram story

Flere spillere skal også ha utfordret Solskjær på hvorfor 48-åringen ikke ga spillere som Donny van de Beek, Jesse Lingard og Nemanja Matic mer spilletid. Avisen hevder at en oppfatning blant deler av spillergruppen var at Solskjær favoriserte enkeltspillere, noe som skal ha ført til spenninger og irritasjon i garderoben.

– Det er en helt vanlig mekanisme når laget gjør det dårlig. Når spillere spiller dårlig, men får fortsette å spille, så blir det dårlig stemning, slår Stamsø Møller fast.

– Her sitter det svært gode fotballspillere på benken, og ser lagkamerater dumme seg ut uke etter uke, men får likevel ikke slippe til selv. Da er det ikke merkelig at de blir forbannet, fortsetter han.

Eksperten skjønner derfor at enkelte spillere ønsker seg endringer.

– Den biten forstår jeg veldig godt. De blir forbannet, og tenker at dette gidder jeg ikke mer. Da har nok spillere som Lingard og van de Beek kontaktet sine agenter og bedt dem finne en ny klubb så snart som mulig, mener han.

– Solskjær har mer grunn til å være misfornøyd med Solskjær, enn omvendt

Selv om kritikken mot Solskjær er nådeløs i engelske aviser, som du kan se i videovinduet øverst, mener Stamsø Møller at spillerne har sluppet alt for billig unna de kritiske røstene.

– Solskjær har mer grunn til å være misfornøyd med spillerne, enn omvendt. Det har vært langt fra forventet standard fra dem. Okey, Solskjær har kanskje vært en noe begrenset manager sammenlignet med sine argeste konkurrenter, men spillerne har lov til å jobbe alt de kan på trening og alltid forsøke å innfri de høyeste kravene. Det er lov å gi jernet og piske seg selv. Det er tross alt toppidrettsutøvere, slår han bestemt fast.

– Lokalavisen Manchester Evening News hevder at spillerne syntes Solskjær ble «for snill»?

– Han er jo en veldig rolig og behagelig type, men jeg er sikker på at han kan fyre seg opp han og. Hvis spillerne mener Solskjær er for snill, og klubbledelsen Antonio Conte for eksempel er for tøff, så begynner jeg å lure på hva den perfekte manageren er. Uansett mener jeg her at det først og fremst er spillerne små gå i seg selv, konkluderer TV 2s Premier League-ekspert.