Angrepstrøbbel for Xavi før skjebnekampen

Fra 20:45 tirsdag: Barcelona - Benfica på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Kun seier er godt nok for Barcelona tirsdag kveld hvis katalanerne skal ha et håp om å ta seg til åttedelsfinale i Champions League.

Det blir Xavi Hernández første virkelig store prøve etter at debuten endte med 1-0-seier i byderbyet mot Espanyol i helgen.

Sammendrag: Barcelona - Espanyol 1-0

Men 41-åringen må grave dypt i angriperbunken til dette oppgjøret.

– Vi står jo nesten uten rendyrkede kantspillere – kanskje bare Coutinho og Demir. Vi går ut med det vi har, og vi går for å vinne kampen, sier Xavi Hernández på pressekonferansen dagen før kamp.

For fraværslisten på angriperplass er lang hos katalanerne:

* Ansu Fati er skadet

* Sergio Agüero er satt ut med hjerteproblemer

* Ilias Akhomach, som fikk sjansen fra start mot Espanyol, er suspendert etter en utvisning i UEFA Youth League

* Ferran Jutglà og Abde Ezzalzouli er ikke skrevet inn i Barcelonas A-tropp til Champions League og kan ikke skrives på B-listen på grunn av for kort tid i klubben (under to år)

Ousmane Dembélé og Sergiño Dest er begge i troppen, men har slitt med skader og var usikre helt inn mot kampdag.

Til tross for nærmest total mangel på kantspillere, har Barcelona-treneren ingen plan om å endre på kampplanen.

– Vi ønsker å åpne banen. Hvis du analyserer kampen på lørdag, så hadde vi én kantspiller på ene siden og Gavi på den andre, forklarer Xavi.

– Det er for å få bredde og for å angripe innover i banen. Hvis du beveger deg bredt, så vil det åpne seg rom sentralt. Vi ønsker å okkupere disse rommene – den type posisjonsspill er en nøkkel i mine øyne.

Hjemmemøtet med Benfica er på mange måter en «være eller ikke være»-kamp for Barcelona i Champions League – og en mulighet for å slå tilbake etter 0-3-ydmykelsen i Portugal i det første oppgjøret mellom lagene.

Barcelona ble ydmyket

Før oppgjøret ligger Barcelona som nummer to i gruppen, men kun to poeng foran nettopp Benfica.

En seier vil kunne sikre avansement til åttedelsfinale – et tap vil gjøre at Barcelona må slå selveste Bayern München for å ha håp om å gå videre.

– Jeg ser på det som en mulighet, ikke et ekstra press. Det er en gyllen sjanse for oss å ta oss til åttedelsfinale. Det er en mulighet for revansje, for oss å vise at vi er Barcelona og dette er vårt hjem. Jeg liker den muligheten, sier Xavi offensivt.

Barcelona-veteran Jordi Alba håper fansen stiller opp og støtter laget tirsdag.

– Dette er en finale vi spiller foran våre fans og vi må jobbe for at fansen kommer. I år har ikke ting gått helt som vi har ønsket, men fansen er gode. De støtter oss i tøffe tider og det gir oss ekstra motivasjon. Jeg er helt sikker på at de kommer til å være like giret som oss spillere i morgen, sier venstrebacken.