Akkurat nå er det LA Autoshow i Los Angeles. Hundretusenvis av tilskuere er ventet innenfor dørene de neste dagene – for å få med seg de mange nyhetene som vises fram.

Det er to år siden sist det var bilmesse her. Pandemien gjorde at fjorårets utstilling ble avlyst. Men nå er smittetallene såpass lave i California, at man valgte å åpne dørene igjen.

Tusenvis av biler er stilt ut, og blant dem en rekke premierer.

Ett av bilmerkene som i utgangspunktet ikke er representert på messen, er Lucid.

Men i forbindelse med et TV-innslag, var flaggskipet deres likevel så vidt innenfor dørene. I den forbindelse ble det også tid til et eksklusivt møte med den spennende nyheten for Brooms utsendte på messen.

Tesla-fortid

Lucid er en fersk, amerikansk elbilprodusent, med briten Peter Rawlinson i spissen. Han har blant annet en fortid som en av toppsjefene i Tesla – før han valgte å starte for seg selv.

Første bil ut fra Lucid er luksusbilen Air Dream Edition. En ekstrem bil, som setter en del nye standarder for klassen. Den vil blant annet måle krefter med Mercedes EQS i luksus-elbil-segmentet.

På standen får Broom bekreftet at Lucid også skal lanseres i Norge. Se video:

