Wendy (52) ønsket eksmannen død – gikk rett i fella

Kvinnen fra den amerikanske delstaten Michigan må 13. januar møte i retten, etter at hun i november erklærte seg skyldig i forsøk på å leie en leiemorder.

Wein ønsket eksmannen død, og la inn en leiemorder-forespørsel på nettstedet rentahitman.com – på norsk oversatt til «lei en leiemorder».

Så enkelt skulle det likevel ikke være.

Ifølge Fox 2 Detroit var nettstedet opprettet som en test for nettsikkerhet. Eieren av domenet kontaktet derfor politiet da Weins forespørsel ble sendt inn våren 2020.

Hun signerte under et falsk navn, men hadde likevel oppgitt korrekt kontaktinformasjon som kunne spores rett tilbake til 52-åringen.

En politimann i sivil tok kontakt med kvinnen, og utga seg for å være en leiemorder. De to avtalte å møtes på en kafe, og Wein forklarte at hun ønsket å ta eksmannen av dage.

Kvinnen skal, ifølge Fox 2, ha tilbudt 5000 amerikanske dollar for leiemordet, tilsvarende 44.480 norske kroner. Allerede samme dag betalte hun inn et forskudd på 200 amerikanske dollar.

52-åringen ble siktet for oppfordring til drap og bruk av en datamaskin til å begå forbrytelse. Hun erkjente straffskyld for begge tiltalepunktene, og vil få fengselsdommen 13. januar neste år.