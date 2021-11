Tallknuserne: – 80,8 prosent sannsynlighet for at Brann rykker direkte ned

Bergen skjelver tre serierunder før slutt.

Det har byen god grunn til på vegne av byens fotball-lag, ifølge tallknuserne og eksperter på norsk fotball.

Ifølge Norsk Regnesentral er det nemlig hele 80,8 prosent sannsynlighet for at Brann rykker direkte ned.

– Det synes jeg høres ut som et riktig tall etter helgens resultater. Min følelse er at Molde-kampen til helga blir helt avgjørende. Om Brann taper den, tror jeg det er helt dødt, sier TV 2-ekspert Erik Huseklepp.

– Du tror Brann rykker ned om det blir tap i helga?

– Ja, da tror jeg ikke det går, sier Huseklepp.

Han får støtte av kollega Jesper Mathisen.

– BRANN RYKKER NED: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror det blir OBOS-fotball på Brann neste år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg tror Brann rykker rett ned, sier TV 2-eksperten.

Norsk Regnesentral har kommet fram til dette ved å spille de resterende kampene 50.000 ganger på en datamaskin.

Mens Brann har 80,8 prosent på å rykke direkte ned, er tallene henholdsvis 44,6 prosent for Stabæk og 74,3 prosent for Mjøndalen.

Tidligere Brann-spiss Thorstein Helstad er hakket mer optimistisk enn Huseklepp og Mathisen.

– Hvis man ser på prestasjonene i det siste, og hvordan man opptrådte etter at man tok ledelsen mot Sandefjord, så blir det jo tungt. Samtidig var det jo positivt at man til slutt fikk med seg ett poeng fra Sandefjord. Jeg tror det blir vanskelig, men jeg tror samtidig at det vil leve helt inn i siste serierunde, sier Helstad.

Skal møte Molde og Bodø/Glimt

For Brann-supporterne hjelper det neppe på mandagshumøret å bli påminnet hvilke to lag man skal møte i de neste rundene.

Til helga kommer altså serietoer Molde på besøk. Deretter skal bergenserne til Bodø for å møte det som for øyeblikket er Norges klart beste lag i Bodø/Glimt.

Siste kamp for Brann er mot Sarpsborg hjemme (se full oversikt over kampprogrammet og tabellsituasjonen i faktaboksen).

– Enkelte snakker om at det kan være positivt å møte Molde og Bodø/Glimt på slutten av sesongen, men det er jeg helt uenig i. Er det noen lag jeg ikke ville møtt, så er det jo nettopp Molde og Bodø/Glimt. Molde har fortsatt mye å spille for og viste senest mot Rosenborg at de er i form. Og aldri i verden om Bodø/Glimt kommer til å «slakke av» i nest siste hjemmekamp der de enten kan feire gull eller ta gullet, sier Mathisen.

Han påpeker dessuten at viktige Sivert Heltne Nilsen er suspendert mot Molde.

– Det er en klar svekkelse for Brann. Jeg sliter litt med å se hvem på Brann som skal stå fram i disse kampene. De har sett rufsete ut i det siste og jeg tror de kjenner mye mer på presset enn de øvrige lagene. Om Brann rykker ned, så vil det være krise. Om Mjøndalen eller Stabæk rykker ned er det mer som forventet, sier Mathisen.

Slik er kampprogrammet Tre serierunder før slutt, står nedrykkskampen i all hovedsak mellom Stabæk, Mjøndalen og Brann. Stabæk har 24 poeng, mens Mjøndalen og Brann har 22 poeng. Stabæk har -23 i målforskjell, mens Mjøndalen har -12 og Brann -17. Slik er kampprogrammet til lagene: Brann: Molde (H), Bodø/Glimt (B) og Sarpsborg (H).



Mjøndalen: Sarpsborg (H), Vålerenga (B) og Bodø/Glimt (H).



Stabæk: Tromsø (B), Rosenborg (H) og Odd (B).



– Trenger to seiere

Brann-trener Eirik Horneland tror Brann må vinne to av kampene for å berge plassen.

– Sånn prosentvis er det ikke godt å si hvor stor sjanse vi har til å klare kvalikplassen. Men vi ligger sist og har mest å vinne. La oss se om vi klarer å benytte momentet til å få opp prestasjonen, og ta de to seierne som jeg tror vi må ha, sier Horneland til BA.

Søndag lå Brann lenge an til å tape borte mot Sandefjord, men på overtid berget Bård Finne ett poeng.

Selv om det på mange måter var to poeng for lite, tror tidligere Brann-trener Kåre Ingebrigtsen at scoringen på overtid kan bety mye rent psykologisk.

– Det er enormt viktig for moralen, og enormt viktig når det er så jevnt mellom de tre nederste lagene, uttalte Ingebrigtsen i FotballXtra søndag kveld.

Fra utsiden synes Thorstein Helstad det er «vondt» å se Brann helt i bunnen av tabellen.

– Det er ikke noe gøy, det gjør litt vondt faktisk. Jeg hadde ikke trodd at Brann skulle rote seg helt ned i bunnen av tabellen. Det er synd at en klubb fra Norges nest største by har havnet i den situasjonen igjen. Men vi får bare håpe at de klarer å snu det, sier han.