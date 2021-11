Låten om ildsjelden har blitt en megahit

Lørdag kveld fremførte seks norske kjendiser en egenprodusert låt under premieren av Norges nye Megahit. Nå er det spesielt én som skiller seg ut, nemlig låten til tidligere programleder og snowboard-kjører, Helene Olafsen.

I løpet av helgen har låten hennes «Ludvig Daae» oppnådd hele 58 000 avspillinger på Spotify.

– Det er fryktelig stas! Men jeg ler også godt fordi det hele føles litt absurd. Dette viser at det kan komme noe godt ut av ting man ikke tar så høytidelig, sier Olafsen.

Og ikke bare får Helene Olafsen mye oppmerksomhet, men også hovedpersonen «Ludvig Daae». Sangen er nemlig dedisert til mannen som drev Ingierkollen Slalåmsenter da Olafsen var liten.

– Ludvig Daae var en veldig sint mann som hadde sterke meninger om hvordan man skulle oppføre seg i bakken. Denne låten er en hyllest til alle sinte menn der ute som kjefter med hjertet, forklarte Helene Olafsen da TV 2 pratet med henne like før helgen.

Nå ligger den på sjetteplass over de mest spilte låtene i Norge, og Ludvig Daae synes dette er fryktelig moro.

– Han liker den så godt at han har invitert meg på hjortemiddag, ler Olafsen.

Klargjør alpinbakken til vinteren

Låten om Ludvig Daae når nådd 58 000 avspillinger på Spotify. Foto: Privat

I disse dager prepper Ludvig Daae den lokale alpinbakken til en ny sesong, og befinner seg ved bakken når TV 2 snakker med han på telefon.

– Det er en livslang «passion» dette her, sier Daae.

Det er ingen tvil om at han er rørt av at Helene Olafsen har dedisert en låt til han. Selv synes han låten er fengende og fin, og er imponert over teksten.

– Hun har jo klart å få frem ganske mye, synes jeg. Låten er veldig beskrivende for det jeg gjør – jeg har jo ikke et vanlig yrke, sier ildsjelen til TV 2.

Tikker inn hundrevis av meldinger

Helene Olafsen var blant de fremste utøverne i snøbrettcross i verden, med VM-gull i 2009 og flere medaljer fra X-Games. Ingierkollen har vært en viktig brikke i livet hennes. Daae forteller at Helene Olafsen ikke er en del av hans personlige omgangskrets, men kjenner henne godt fra oppveksten.

– Jeg kan vel kalle meg for en slags reservepappa. Jeg har oppdratt mange her på Ingierkollen.

Helene Olafsen husker han altså som en sint mann. Men har skjønt i ettertid at han kjeftet med hjertet, og mener han fortjente en hyllest.

Redd for en negativ fremstilling

Daae innrømmer til TV 2 at han har vært litt redd for å bli fremstilt negativt på TV.

– Helene spurte meg for litt siden om det var greit at hun skrev denne låten om meg. Jeg sa: «kjør på», men tenkte vel innerst inne at det både kunne bli moro, men at det også kunne gå helt galt.

Refrenget går slik: «Kan sikkert virke irritert, kan sikkert virke krass, men på Kollen her skal alt ting være på plass».

– Massemedia fokuserer jo ofte på negative ting, og her handlet det om en sint mann. Jeg var litt spent på om den skulle ende like negativ som låten til Hellbillies, «Gamle Bry'n».

Men ildsjelen er svært fornøyd. Det eneste negative med opptrenden er at han enn så lenge ikke er blitt invitert til å stå på scenen.

– Jeg, og ikke Staysman, skulle stått på scenen og ropt «to og to i heisen». Så hvis Helene kommer helt til finalen, så må jeg byttes ut med han, sier Daae.

– Utrolig fett

Helene Olafsen hadde TV-profil Stian «Staysman» Thorbjørnsen som mentor denne uken. Han har veiledet den tidligere snowboard-kjøreren under låtskrivingen og i studio da de produserte låten.

– Det er helt fantastisk gøy! Utrolig fett at en låt om en kar som er ildsjel i et lite alpinanlegg rett utenfor Oslo er på sjetteplass av de mest avspilte låtene i hele Norge, sier Staysman til TV 2.

– Og all ære til Helene som tok med seg ideen inn til studioet til Erik Smaaland og meg, sier han avslutningsvis.

Og meldingene fortsetter å tikke inn. Hovedpersonen Ludvig Daae får hundrevis av meldinger. Helene Olafsen er ikke den eneste som mener ildsjelen fortjener en hyllest.

– Du fortjener denne hyllesten, er omkvedet fra folket.

– Jeg er takknemlig for at det er mange som setter pris på arbeidet jeg har gjort for den lokale skibakken, sier Ludvig Daae.

Se Norges nye megahit på TV 2 lørdager kl 20, og på Play.