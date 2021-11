Nådeløs dom over United-ledelsen: – Det er som å være tilbake til 2013

Se Villarreal-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 18.00!

Søndag var Ole Gunnar Solskjærs regjeringstid i Manchester United over. Igjen står en klubb, som tilsynelatende ikke har noen plan for veien videre.

I pressemeldingen kom det frem at klubben nå skal ledes av Michael Carrick de neste ukene. En midlertidig trener, som skal erstattes av en ny midlertidig trener, før man etter sesongen ansetter personen som skal gjenreise klubben.

– Han har brakt verdigheten tilbake til Manchester United

– Dersom Manchester United var en ubåt, som i går kom til overflaten for å slippe av Solskjær, så er det veldig uklart hvem som står klar på bryggen for å gå om bord, som den nye kapteinen. Det er også uklart hvilken retning ubåten skal før den går under vann igjen.

Slik beskriver journalist i United.no, Eivind B. Holth, situasjonen i Manchester United.

– Det er kanskje det mest kritiske med hele avskjedigelsen av Solskjær. Det at det ikke virker å være en plan for hvor man går videre. Solskjær ga Ed Woodward et langtidsprosjekt å tro på etter seks år med identitetskrise. Nå er de planene lagt på is. Følelsen er at man står på bar bakke, sier Holth.

Se Solskjærs avskjedsintervju med MUTV i videovinduet øverst!

HØYE HERRER: Direktør Ed Woodward og Sir Alex Ferguson fotografert under en Man. United-kamp. Foto: John Walton

Nådeløs dom over United-ledelsen: – Virker totalt planløst

Etter at Sir Alex Ferguson ga seg i 2013 har klubben forsøkt seg på mange ulike løsninger. Først ut var Fergusons valg, David Moyes. Den hardtarbeidende skotten. Neste var rutinerte Louis van Gaal, men etter kun å ha skaffet klubben en FA-cup-tittel på to år, måtte også han forlate jobben.

Trofé-garantisten José Mourinho var neste til å forsøke å gjenreise klubben. Portugiseren vant Europa League og Ligacupen, men det tok ikke lang tid før problemene oppsto. Dermed måtte klubbledelsen igjen innse at de hadde bommet.

Ole Gunnar Solskjær fikk i oppgave å lede klubben ut sesongen, men etter 14 seire på 19 kamper fikk han jobben permanent. Nordmannen vant ingen titler, men han ga supporterne håp om en bedre fremtid. Noe de ikke hadde følt på siden Fergusons æra.

Nå står de på bar bakke igjen.

– Med mindre de har en avtale med en manager til sommeren, så virker jo dette totalt planløst. Planen var hele veien å stå last og brast med Solskjær, men så gjorde de ikke det til slutt. Nå står de igjen på rimelig bar bakke. Det er den samme gjengen med spillere, som skal forsøke å få det til med ganske likt trenerteam, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Hvordan synes du Uniteds ledelse kommer ut etter denne håndteringen?

– De har jo feilet igjen. Det er ingen som helst tvil om det. De snakker om langsiktighet, men det er jo bare tull. Langsiktighet er jo ikke et par måneder med dårlige resultater, så den kjøper jeg ikke lengre. Hadde de virkelig stått bak det, da hadde Solskjær fått muligheten til å fortsette. Solskjær har jo ikke forandret seg de siste månedene, det er spillerne som har vært elendige.

ADJØ: Her takker Ole Gunnar Solskjær Manchester United-supporterne etter å ha tapt mot Watford. Det skulle vise seg å bli hans siste kamp som United-sjef. Foto: John Walton

Mener det er urovekkende at flere ulike managere nevnes til jobben

Navnene på mulige arvtakere etter Solskjær har florert gjennom hele helgen. Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Erik ten Hag, Brendan Rodgers og Luis Enrique har alle blitt nevnt.

Store manager-navn, men urovekkende mener United-journalist Eivind B. Holth.

– Det fremste beviset på at det ikke er en plan er å se alle navnene som blir nevnt. Dette et vidt forskjellige managere. Noen av dem er inne i prosjekter med medvind, mens andre opplever motvind. Hvem vi ender opp med virker per nå veldig tilfeldig. Disse managerne vil stå for helt forskjellige prosjekter, sier Holth.

Sesongen er over i mai. Det betyr at Manchester United trolig har seks-syv måneder på seg til å finne den rette manageren.

– De har kjøpt seg tid. Når de ansetter Carrick som midlertidig manager, mens de leter etter en ny midlertidig manager, så sier vel det at det ikke er klar til å ansette en ny permanent manager. Verken ten Hag eller Pochettino skal være klar til å gå inn midt i sesongen, men begge skal være åpen for å komme etter sesongen. Det er nok håpet til ledelsen, mener Holth.

HETE KANDIDATER: Både Mauricio Pochettino og Erik ten Hag nevnes som mulige managere for United. Foto: DYLAN MARTINEZ

– Virker som om det var et kaos internt da Solskjær skulle fjernes

For første gang siden midten av 1980-tallet har Manchester United gått fire år uten å vinne et trofé.

En av de hovedansvarlige for dette er direktør Ed Woodward. 50-åringen annonserte 20 april at han skulle gi seg i jobben ved årsskiftet, men mandag hevdet Sky Sports at han nå vurderer å utsette avskjeden.

– Det er fortsatt ikke kommunisert når han skal gi seg. Det er som å være tilbake til 2013. De mister manageren og den øverste lederen. Eierne viser heller ingen tegn på hva som venter. Det er veldig vanskelig å tro på at denne klubben klarer å ta et valg som vil gjøre dem til Premier League-mestere de kommende årene.

– Jeg ser ikke én spiller som har utviklet seg

Det sier Eivind B. Holth, som i likhet med Stamsø-Møller mener klubbledelsen kommer veldig dårlig ut etter helgen.

– Ledelsen kommer dårlig ut av dette, men det handler om at de har bommet med enda en ansettelse, og viktigst av alt, at de ikke har en klar tanke. Man vet fortsatt ikke hvem som skal ta over etter Woodward. Det virker også å ha vært et kaos internt med tanke på avskjedigelsen av Solskjær.

– Et femtimers krisemøte, hvor det til slutt ble opp til Joel Glazer å ta avgjørelsen. Tidligere har Woodward gitt Glazer sin anbefaling, mens denne gangen har det vært mer at Woodward ikke ville sparke Solskjær som det siste han gjorde, mens Richard Arnold (direktør) trolig ikke ville at det skulle bli det første han gjorde, sier Holth.

Det som iallfall trolig er sikkert er at fire ulike personer kommer til å ha noe med ledelsen av klubben å gjøre innen de syv månedene. Solskjær, Carrick, midlertidig løsning og til slutt den permanente løsningen.

Se Villarreal-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 18.00!