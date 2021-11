Ella (2) fikk øyet limt igjen på legevakten

Den lille jenta fikk et lite sår da hun snublet på plenen. Turen på legevakten endte imidlertid med gjenlimt øye, og toåringen måtte etter to døgn få narkose for å få åpnet øyet igjen.

Ella, som blir to år i desember, var ute og lekte på familiens plen lørdag formiddag. Joakim Langeid, faren til Ella, forteller til TV 2 at datteren snublet på en stein og fikk et sår i panna, og at de derfor tok turen til legevakten i Arendal.

Der bestemte legevaktslegen seg for å lime såret med sårlim. Det brukes ved mindre sår som et alternativ til å sy.

Faren ble bedt om å holde Ella fast mens såret ble limt, men limet traff ikke bare såret. Det rant også inn i øyet hennes, som skal ha vært ubeskyttet. Det gjorde vondt for toåringen.

– Hun skrek da hun fikk det i øyet, forteller Joakim Langeid til TV 2.

Øyet ble etter kort tid fullstendig gjenlimt, og Langeid er klar på at hendelsen var skremmende for familien.

«Hendelsen blir grundig gjennomgått og vi ser på alle aspekter ved saken. Så langt det er mulig vil vi prøve å forhindre at noe liknende skjer igjen», skriver legevaktsoverlege Thomas Bergqvist i en e-post til TV 2.

Kunne ikke åpne øyet

VANSKELIG Å SE: Etter at øyet til Ella ble limt igjen, slet hun også med å holde det andre åpent. Foto: Privat

På grunn av limet klarte ikke Ella å åpne det ene øyet. Hun ble sendt rett til øyelege, hvor Langeid fikk beskjed om at hun måtte legges i narkose for å få åpnet øyet.

Det kunne imidlertid ikke gjøres i lørdag eller søndag på grunn av manglende ressurser. Dermed gikk turen hjem igjen, til en slitsom helg for både Ella og familien.

Langeid forteller at datteren har vært tøff, men at de siste dagene har vært utfordrende. Han sier at Ella ikke har hatt vondt i øyet, men at han tror det er redselen av å ikke kunne se ordentlig som skremmer henne.

LITE SÅR: Det lille såret i panna endte med gjenlimt øye og narkose for Ella. Foto: Privat

– Ella griner veldig mye og vil ha nærkontakt hele tiden. Hun har ikke kunnet leke eller noen ting, og har bare sittet på fanget og ikke villet gå fra oss, sier Langeid mandag morgen.

Han forteller at det også har vært lite med søvn for dem alle, siden øyet skulle sprayes med saltvann hver halvtime – også gjennom natta.

Måtte ha narkose

Sårlimet skal være vannløselig, og dermed bli borte av seg selv. Det kan imidlertid ta mange dager, noe som vil oppleves som lang tid for en toåring.

Mandag tok derfor Langeid med seg datteren tilbake til sykehuset, for at hun skulle få narkose og få fjernet limet. Han forteller at de var på sykehuset i over åtte timer. Langeid holdt datteren mens hun sovnet av narkosen.

– De tok vekk alt limet fra øyet hennes, og legen sa at det var nødvendig. Det hadde ikke hjulpet med vann, for det var en skikkelig klump, sier han.

Han reagerer på at det som i utgangspunktet bare var et lite sår, har skapt så mye belastning for Ella og familien.

– Det som skjedde med øyet skulle ikke ha skjedd i det hele tatt, og jeg synes også det er dårlig at vi måtte vente så lenge.

– Menneskelig uhell

Overlege Thomas Bergqvist bekrefter hendelsen, og sier at han beklager overfor pasientens pårørende, på vegne av legevakten i Arendal. Han skriver i en e-post til TV 2 at han håper det går bra med barnet.

«Hendelsen var dessverre et menneskelig uhell. Den aktuelle legen kontaktet umiddelbart giftinformasjonssentralen og det ble konkludert med at barnet måtte til øyelege for en akutt vurdering om videre riktige tiltak», skriver han.

Legevaktslegen henviste dermed til øyeavdelingen, men der var det som nevnt ikke kapasitet til å utføre behandlingen med narkose i helgen.

Bergqvist forklarer at legevakten igjen tok kontakt med øyelegen, etter at Langeid og datteren kom tilbake. Da ble det satt opp time hos øyelegen to dager senere – altså mandag.

«Fra legevaktens side ble det gjort forsøk på øyedråper/salve for å se om dette hadde løsende effekt på limet», skriver Bergqvist.

Legevakten beklager

Senere ringte far legevakten på nytt, etter å ha vært i kontakt med en øyelege fra annet sykehus, som mente det var fare for blindhet. Da konkluderte legevakten, etter å ha konferert med eksperter, med at det ikke skulle være noen fare for blindhet. De kontaktet far direkte med den beskjeden.

«Det ble altså tatt kontakt med eksterne instanser umiddelbart, ved 3 av 3 anledninger fra legevaktens side», skriver Bergqvist.

Likevel mener overlegen at Langeid har grunn til å være fortvilet.

«Vi har full forståelse for foreldrenes fortvilelse i dette. Vi ønsker å beklage hendelsen overfor pasienten og pårørende», understreker Bergqvist.

Han ønsker ikke å kommentere ytterligere detaljer i saken, da den er under intern gjennomgang.

Mager trøst

Tirsdag formiddag kan Ella åpne begge øynene igjen, og Langeid forteller at hun er på bedringens vei.

I FORM IGJEN: Joakim Langeid forteller at datteren endelig er lik seg selv igjen etter å ha fått limet fjernet. Foto: Privat

– Det går mye bedre nå, og hun sover masse. Vi er begge slitne etter gårsdagen, sier han når TV 2 tar kontakt tirsdag.

Han forteller at han setter pris på unnskyldningen, men at han gjerne skulle sett at den kom tidligere, og aller helst at hele situasjonen hadde vært unngått.

– Jeg synes ikke det var noe greit å bli satt i en sånn situasjon. Hun er bare to år gammel.

Langeid forteller at Ella fikk noen skraper på hornhinnen, og at de dermed skal til kontroll etter hvert. Skrapene skal imidlertid lege seg selv.