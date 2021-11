Nasjonal aksjon vil stenge tusenvis av barnehager: - Bruker barna på feil måte

En rekke private barnehager vil stenge døra og sende barna hjem onsdag klokken 14.00 for å protestere mot regjeringens kutt. - Ugreit å bruke barna som politisk virkemiddel, sier SV.

– De bruker barna på en feil måte ved å stenge dem ute, sier Cecilie Breivik Hansen.

Hun er mamma til barnehagebarn og er en av flere som blir berørt av aksjonen. Hun mener den varslede aksjonen er en merkelig form for markering.

– Barna brukes i en slags lockout. Det er ganske spesielt, sier hun.

Private barnehagers landsforbund (PBL) har varslet en nasjonal aksjon der de inviterer medlemsbarnehager til å stenge fra onsdag kl 14, og ut dagen.

TV 2 har snakket med flere foreldre som har fikk beskjeden fra sin barnehage søndag ettermiddag. Breivik Hansen mener det for kort varsel.

Oppfordrer til boikott

Breivik Hansen får støtte fra SV-politiker Eirik Faret Sakariassen, som leder utvalget for oppvekst og utdanning i Stavanger.

Sakariassen ble oppmerksom på aksjonen og fant så ut at flere barnehager i Stavanger også planlegger å støtte den. Han mener det er svært problematisk.

– Jeg syntes det er uakseptabelt og et klart brudd på den avtalen foreldrene har med barnehagen, sier han.

Sakariassen oppfordrer foreldre til å boikotte aksjonen på onsdag.

– Min oppfordring til foreldrene er å hente barna til normal tid, og ikke støtte aksjonen.

– Det er mange måter PBL kan aksjonere på, som ikke rammer barnefamilier. Nå bruker man barna som politisk virkemiddel, og det er ugreit.

Kutter millioner i tilskuddet

Aksjonen kommer i kjølevannet av regjeringens forslag til kutt i tilskuddet til private barnehager.

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, mener det vil ramme barnehagene hardt.

STENGER: PBL vil at private barnehager skal stenge for å vise misnøye mot regjeringens kutt i tilskuddet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Regjeringen har foreslått et kutt som vil koste barnehagene 400 millioner kroner neste år. Det vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten på barnehagene. sier Lindboe.

Bakgrunnen for kuttet regjeringen foreslår i statsbudsjettet, er at de private barnehagene har fått for store pensjonstilskudd.

Lindboe er enig i at barnehagene har fått for mye penger til dette formålet, men mener staten opererer med et for høyt tall.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til NRK at staten i 2019 betalte ut én milliard kroner for mye.

– Beregninger viser at 90 prosent av de private barnehagene får mer til pensjon enn de faktisk bruker på pensjon til sine ansatte. Derfor var det rom for ytterligere kutt, sier hun.

– Blir ikke hørt

Lindboe mener det i ytterste konsekvens kan bety at flere barnehager må legges ned, og at situasjonen nå er så alvorlig at de ser seg nødt til å ta drastiske grep.

AKSJONERER: Anne Lindboe i PBL mener situasjonen for private barnehager er kritisk. Foto: Vidar Ruud

– Det er med tungt hjerte at vi gjennomfører dette. Men det er ikke sånn at vi ikke har prøvd andre ting, sier hun og forklarer ytterligere:

– Vi har hatt politiske møter, men opplever at politikerne ikke forstår alvoret.

– Tror du det å stenge barnehagene to timer tidligere vil påvirke politikken?

– Det vil neppe reversere kuttet. Vi er ikke naive. Grunnen til at vi sier i fra er fordi vi ønsker å bli hørt. Etter dette håper vi på en konstruktiv dialog, sier Lindboe.

Mener det skaper dårlig stemning

Sakariassen tror aksjonen kan bli krevende for foreldre, og at det kan skape dårlig stemning.

– PBL er ansvarlig for at det nå kan bli ubehagelig og dårlig stemning mellom foreldre og barnehagene.

– Med denne aksjonsformen ber dere barnehagene om å bryte avtalen med foreldrene i forhold til åpningstider. Er dere redd for at det kan føre til en vanskelig situasjon for barna og deres foreldre?

– Vi opplever stor støtte fra foreldre. Så lenge vi er på tilbudssiden og kan legge til rette for foreldrene, tror vi ikke dette blir en stor konflikt, svarer Lindboe.