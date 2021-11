Bouillabaisse med skalldyr og urter

Prøv denne klassiske, tomatiserte fiskegryten med din favorittfisk og et deilig chilispark. Her er oppskriften til Jan Ivar Nykvist; kokk, matstylist og fire ganger norgesmester i grilling.

Antall porsjoner: 4

Tid: 45 minutter



Du trenger:

1 rødløk

4 hvitløkfedd

½ rød chili

2 stk gulrot

1 fennikel

400 g fisk uten skinn og bein (for eksempel laks og torsk)

500 g blåskjell

2 dl eplejuice

1 dl olivenolje

½ ts safran

1 boks hakkede hermetiske tomater

1 liter skalldyrkraft

2 ss finhakket timian

2 ss finhakket basilikum

Salt og pepper

2 dl pillede reker



Slik gjør du:

BOUILLABAISSE: En herlig rustikk fiskegryte med tomat, fennikel og urter. Foto: TV 2

Finhakk rødløk, hvitløk, chili, gulrot og fennikel. Skjær fisken i terninger som er ca. 3x3 cm. Damp blåskjellene i eplejuicen til de åpner seg. Fres grønnsakene i olivenolje i en stor kjele under omrøring på medium varme i 5 minutter.



Tilsett safran og la frese i ytterligere 2 minutter. Tilsett hermetiske tomater, skalldyrkraft og kraften fra de dampede blåskjellene i kjelen og la koke i 15 minutter.



Skru ned varmen slik at suppen er like under kokepunktet.

Tilsett fisketerningene, timian og basilikum og la trekke i 5 minutter. Smak til med salt og pepper.

Tilsett de dampede blåskjellene, sett på lokk og la trekke i 1 minutt.

Ha i de pillede rekene og server bouillabaissen.



Tips: Server bouillabaissen med godt brød og aioli. Vend gjerne litt malt safran inn i aiolien og lag en safranaioli.