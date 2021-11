Politihuset sperret av etter mistenkelig funn

Saken oppdateres!

Like før klokken 09.00 mandag ble det levert mistenkelige gjenstander til politihuset i Stavanger, opplyser politiet i en pressemelding.

Det er foreløpig ikke mistanke om at gjenstandene kan være sprengfarlige, men området rundt hovedinngangen til politihuset og gangstien utenfor er sperret av som et ekstra sikringstiltak.

Gjenstandene befinner seg på utsiden av bygget.

– Vi har dialog med Forsvaret, som er på vei for å gjøre en vurdering av gjenstandene og hvordan de skal håndteres videre. Politihuset er ikke evakuert, opplyser operasjonsleder Jøran Solheim.

Til TV 2 forteller Solheim at gjenstandene ble levert av en mann inne i resepsjonen på politivakten.

– Med en gang det ble informert om hva dette var ble det fjernet fra innsiden av politihuset, sier Solheim.

POLITIHUSET: Stavanger politihus er sperret av Foto: Elisabeth Røvær / TV 2

Han ønsker ikke å gå i detalj på hva slags gjenstander det er snakk om, men mannen som leverte dem er foreløpig ikke siktet eller mistenkt for noe.

– Vi har snakket med han som leverte dette. Vi har hentet inn eksperter fra Forsvaret.

Solheim sier det ikke er grunn til å tro at gjenstandene er sprengfarlige, men at de betegnes som mistenkelige fordi de ikke vet hva gjenstandene kan gjøre.

FJERNET: Gjenstanden er bert ut av politihuset Foto: Elisabeth Røvær / TV 2

Mistenkelig sekk

Politiet melder på Twitter cirka halv 11 at forsvaret er på stedet og foretar en vurdering av hvordan gjenstanden skal håndteres videre.

Politihuset har ikke blitt evakuert.

Det skal ha vært en mistenkelig sekk som som er blitt fjernet fra politihuset.

Ber om bistand fra Bombegruppa

Politiet opplyser i en pressemelding om at Bombegruppa er tilkalt for å bistå med ytterlige undersøkelser.

– Det er naturlig at vi gjør ekstra sikringstiltak og kobler på tilgjengelig fagkompetanse, selv om vi ikke har grunn til å tro at det er et større farepotensiale her, sier operasjonsleder Jøran Solheim.



Det blir gjennomført en ransaking hos personen som har levert gjenstanden, for å undersøke om personen har lignende gjenstander i egen bolig.