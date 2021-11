Stod frem som homofil i 2014 – klarte ikke se TV-øyeblikket før syv år senere

I 2014 skapte pastorsønnen fra Ålesund, Daniel Godø (30), et av Farmen-historiens største TV-øyeblikk.

Han stod nemlig frem som homofil på TV.

Da han gjestet God morgen Norge mandag forteller han om øyeblikket, og hvordan han har hatt det i tiden etter.

Se hva Daniel Godø tenker om TV-øyeblikket i videoen øverst i saken.

Ikke planlagt

I denne sesongen av Farmen har Godø gjort comeback, da han har klamret seg fast til Torpet-tilværelsen i åtte uker. Forrige uke ble det klart at han ble vinner av Torpet, og fikk dermed bli en fullverdig deltaker i årets Farmen sesong.

Da Godø var med på Farmen i 2014 fikk han kun to uker på den berømte Farmen-gården. Selv om det ble et kort opphold den gangen, fikk han raskt et godt forhold til deltaker Charlotte Thøgersen (31).

Men de romantiske følelsene uteble for Godø. Det fikk han til å tenke.

– Hvis jeg ikke kan få følelser for deg en gang..., sa Godø den gangen til Thøgersen.

At han valgte å stå frem som homofil på TV var langt i fra planlagt, forklarer han.

– Jeg var så langt inni skapet som du kan få det. Jeg var en kristen unge, jeg var jo bare 22 år, og det var egentlig ikke noe jeg ville dele i det hele tatt, forteller han.

Før Godø dro inn på gården fortalte han blant annet hvordan drømmedamen hans så ut.

– Så tok jeg en 360 helomvending, og kom ut av skapet.

LIVREDD: Da Daniel Godø stod frem som homofil i 2014 på Farmen, var han livredd. Foto: God morgen Norge/TV 2

Var livredd

Da Godø delte nyheten for syv år siden, var det kun noen få av deltakerne som var til stede. At hele Norge skulle få vite at han var homofil, skremte han.

– Jeg var livredd egentlig. Jeg kalte det bare for H-ordet, jeg klarte ikke si homofil selv. Jeg følte jeg hoppet med hendene foran øynene, og sa det til alle. Det var som å rive av et plaster, også skulle alle få vite det, forteller han.

Etter han kom ut fra gården, var det enda åtte uker til Farmen begynte å rulle på TV-skjermene, og alle skulle få vite om nyheten.

Godø, som er oppvokst i en kristen familie, hadde verken fortalt det til venner eller familie, da han returnerte til hverdagen. Godø følte han satte seg selv i en veldig spesiell situasjon.

– Jeg satte på en måte en tidsfrist for meg selv, på å komme ut av skapet. Det var veldig spesielt.

For da han returnerte til den normale hverdagen, gikk han nemlig rett inn i skapet igjen.

– Jeg klarte ikke innrømme det for meg selv, også tenkte jeg at det er lenge til det skjer. Jeg måtte skynde meg å fortelle det til venner og familie, før det ble vist på TV. Da jeg fortalte det til et par venner, sa jeg at de måtte bare si det videre og spre ordet, ler han.

Selv om han var nervøs, opplevde han responsen som overveldende.

– Det var bare kjærlighet å få – både fra venner, familie og i kirkemiljøet, sier han.

Ikke sett klippet før nå

Da han gjestet God morgen Norge fikk han se klippet igjen. Til programlederne Vår Staude (55) og Peter Bubresko (46) avslører han at det tok mange år før han klarte å se klippet i sin helhet.

– Første gang jeg så klippet var i forrige uke. Jeg så det ikke i 2014, for jeg klarte ikke å se klippet. Forrige uke var første gang jeg klarte å se det, forteller han.

– Hvordan var det?

– Jeg synes veldig synd på meg selv. Jeg sitter jo å har tippeleken med dem. Det var mye vanskeligere enn jeg hadde trodd.

Rebelsk periode

Godø, som er pinsevenn, opplevde det som vanskelig å være homofil, i tillegg til å være troende.

Noen år etter den første Farmen-deltakelsen hans, valgte han å kaste fra seg troen.

– Jeg hadde en trøblete periode som var veldig personlig. Jeg hadde ikke noe i mot å gå i kirken, men jeg synes det var veldig vanskelig. Troen var ikke forenlig med en homofil livsstil. Det var så mye fokus på synd, så jeg ble veldig rebelsk, og kastet alt av tro fra meg.

For to år siden valgte han derimot å legge ut på det han beskriver som en reise. I dag er han troende, men må en annen måte enn før.

– Jeg tror ikke det er like viktig å gå i kirken. Men jeg er kristen igjen.

Og kjærligheten har ikke uteblitt for Godø, som for to år siden fikk seg kjæreste. At han er troende, har ikke vært et hinder i forholdet.



– Guds tro er veldig personlig, og det er ikke noe jeg må prakke på noen. Man må kjenne etter på det selv, sier han.



