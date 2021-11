If har så langt fått nesten 120 skademeldinger etter uværet fredag

– Det er i morgentimene i dag stor pågang av forsikringskunder som melder inn ødeleggelser, og vi venter at tallet på skader kommer til å stige en god del de nærmeste dagene, melder If i en pressemelding.

Selskapet venter å få skademeldinger i flere uker fremover, i forbindelse med at folk besøker sine hytter i vindutsatte områder. Mange av skadene kommer fra de øvre delene av Telemark og Viken, men If får også meldinger fra andre deler av landet.

Det er for tidlig for selskapet å si hva skadene kommer til å koste, men If anslår at summen for dem alene vil utgjøre flere titalls millioner.