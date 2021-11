Varsler markeringer i sosiale medier i dag: – Viktig at idretten tar sin del av ansvaret

– Jeg synes det er viktig at idretten tar sin del av ansvaret når det handler om ytringsfrihet, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Han er en av flere norske profiler innen vinteridrett som på eget initiativ i dag bruker sosiale medier for å formidle et budskap om retten til ytringsfrihet.

Budskapet kommer i forkant av vinter-OL i Kina som avvikles fra 4. - 20. februar, neste år.

I følge den siste rapporten til Amnesty går det stadig verre for menneskerettighetene i landet der lekene skal avvikles, hva gjelder overvåkning og sensur.

BRUKER POSISJONEN: Birk Ruud. Foto: Norges Skiforbund

– Det er fint at vi som er profilerte utøvere kan bruke vår posisjon til å ta avstand fra brudd på menneskerettigheter og stå opp for noe så grunnleggende som ytringsfrihet, sier freeski-utøver Birk Ruud.

– Før en sesong med OL i Beijing, er dette budskapet fra norsk idrett ekstra aktuelt, sier generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs.

Modige idrettsprofiler

Markeringene fra Klæbo og andre vinteridrettsprofiler kommer i et år hvor norske fotballstjerner har gjort stadige markeringer for å belyse situasjonen for migrantarbeidere før fotball-VM i Qatar neste år.

– Norske idrettsutøvere har nå en lederrolle internasjonalt med sine progressive standpunkter for menneskerettighetene. Jeg synes nordmenn kan være stolte av det motet som idretten nå fremviser, sier Egenæs.

MARKERING: Landslaget før VM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Norge og Gibraltar på Ullevaal Stadion. Foto: Lise Åserud

Kjetil Jansrud har tidligere hyllet fotballandslagets Qatar-markeringer og åpnet for å uttrykke motstand mot påståtte menneskerettighetsbrudd i Kina under Beijing-OL i vinter.

– Mange av oss idrettsprofiler får svært mye oppmerksomhet gjennom både redaksjonelle og sosiale medier. Vi kan bidra til å få fokus på viktige områder, slike som ytringsfrihet og menneskerettigheter generelt, sier Klæbo.

Han legger til at det ikke må bli noen tvang for utøvere å ytre seg.

– Det må komme fra hjertet – samt være noe som man brenner for. Det gjør jeg. Derfor støtter jeg Amnesty i sitt viktige arbeid for å styrke ytringsfriheten over hele verden.

Viktigere enn prestasjonene

Alpin-utøver Jesper Saltvik Pedersen synes OL gir en unik mulighet til å sette fokus på menneskerettigheter.

– Store idrettsmesterskap er alltid et høydepunkt for en toppidrettsutøver. Samtidig er det viktig for meg å benytte muligheten til å sette fokus på menneskerettigheter, som tross alt, er mye viktigere enn det vi skal utrette i skiløypene, sier han.

Kombinert-utøver Jørgen Graabak mener ytringsfrihet er kanskje en av de viktigste pilarene et velfungerende, moderne samfunn står på.

RETT TIL UTTALE SEG: Jørgen Graabak setter ytringsfrihet på agendaen. Foto: Hagen, Fredrik

– Etter min mening er uenighet, meningsutveksling, debatt og diskusjon helt essensielt for å bringe alt fra små team til en hel verden fremover. Et samfunn som skal fungere for alle er avhengig av at alle har rett til å uttale seg uten å frykte for konsekvensene. Mitt håp er at vi som utøvere kan sette ytringsfrihet på agendaen, og på den måten hjelpe verden å ta et steg i riktig retning, sier Graabak.

Generalsekretæren i Amnesty peker på at ytringsfriheten er under press over hele kloden.

– I land som Kina og Russland, store deler av Øst-Europa, i Midtøsten og andre steder, ser vi autoritære ledere som stadig innskrenker muligheten for at folk skal kunne uttrykke seg fritt.

Snowboard-profil Hanne Eilertsen, håper markeringene til de norske utøverne kan utgjøre en forskjell.

VIL BIDRA: Hanne Eilertsen (midten) vil kommunisere hvor viktig ytringsfrihet er. Foto: Andreas Pranter / BILDBYRÅN

– Hvis vi over tid kommuniserer hvor viktig og grunnleggende ytringsfrihet er, uansett hvor du bor i verden, håper jeg vi kan bidra til endring og en positiv utvikling.