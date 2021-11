Melinda bor like ved juleparaden: – Det var bare barn som hadde det gøy. Så kom bilen

– Vi vil ikke gå ut med flere opplysninger om de døde før pårørende er varslet, sa politisjefen under en pressekonferanse.

Det var klokken 19.05 søndag kveld at en rød SUV kjørte i høy hastighet gjennom veisperringene og mot folkemengden.

Det tok omtrent tre minutter før bilen stanset. Da var minst fem personer drept, og flere titalls skadet. Minst 12 barn er fraktet til sykehus.

– Så barn ligge på gaten

Melinda Stoffel var innendørs da hun hørte skrikene utenfor.

– Jeg løp til vinduet og så det komplette kaos. Jeg løp ut og så barn ligge på gaten, folk som la tepper over dem. Barn som skrek på fortauet. Ingen skjønte helt hva som hadde skjedd, sier Stoffel til CBS.

– Min mor sa hun så en SUV som pløyde seg gjennom folkemengden, forteller hun.

Hun forteller at folk hadde satt opp stoler tidlig på dagen for å overvære den juleparaden. Mange barnefamilier gleder seg til den årlige begivenheten.

– Det er veldig sjokkerende. Dette er et rolig sted. Slike ting skjer ikke her, og jeg skjønner ikke hvorfor. Det var bare unger som hadde det gøy, så kommer en SUV og pløyer gjennom. Hvorfor? spør hun.

Chris Germain, som er deleier i et dansestudio der flere som var med i paraden er medlemmer, blant dem datteren, forteller at han kjørte ved paraden da en mørkerød SUV «bare skjøt forbi oss».

En politibetjent løp etter bilen, ifølge Germain.

– Det lå små barn over hele veien, det var politibetjenter og helsepersonell som ga førstehjelp til flere fra paraden, sier han.

På videoer i sosiale medier, blant annet fra direktesendingen, kan man se bilen som kjører rett gjennom sperringer på stedet og inn i folk fra et korps som spilte i paraden.

Ukjent motiv

Det er ikke meldt noe om alderen til de drepte eller om et mulig motiv for personen som kjørte inn i paraden. Politiet opplyser at det er en pågående etterforskning for å avklare hva som skjedde og hvorfor.

Politiet har pågrepet en person de mener står bak handlingen. Politiet har også funnet den aktuelle bilen.

Politiet løsnet skudd mot bilen under hendelsen i et forsøk på stoppe den. FBI bistår etterforskningen av saken.

Waukesha er en forstad til delstatens største by Milwaukee, som ligger drøyt tre mil østover, og har rundt 70.000 innbyggere. Juleparaden er en årlig tradisjon i byen.