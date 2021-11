Dramatisk Farmen-tvist i hinderløypen: – Helt jævlig

Jubelen stod i taket da de gjenværende deltakerne fikk beskjed om at de var i finaleuken av Farmen.

Allerede i tirsdagens episode kunne to deltakere sikre seg en plass videre inn i finaleuken. Da deltakerne fikk beskjed om at den beryktede hinderløypen var første konkurranse, var det flere som så sitt snitt til å kvalifisere seg videre.

Men hinderløypen foregår sjeldent uten dramatikk, og også denne gangen fikk deltakerne hakeslepp i løpet av konkurransen.

RESULTAT: Det var stor spenning da programleder Mads Hansen skulle avsløre hvilke to som kvalifiserte seg direkte videre i konkurransen. Foto: TV 2

Ble ansett som favoritt

Før deltakerne skulle gyve løs på oppgaven, var Torpet-vinneren Daniel Godø (30) rask til å angi sørlandsjenta Tonje Frigstad (21) som favoritt.

21-åringen sa seg uenig, og utpekte heller Godø og hennes gode venn Simon Tronstad Jacobsen (23) som gode kandidater til å kvalifisere seg videre. Men Frigstad var også ganske sikker på at hun ville gjøre det godt selv også.

– Jeg tenkte at hinderløype var min øvelse, for jeg visste jeg var god i det – både rask og smidig, og god i vann. Jeg tenkte at dette var min sjanse, for det var ikke sikkert jeg var noe god i de andre øvelsene som kom, forteller hun når TV 2 ringer henne.

I SITT ESS: Tonje Frigstad følte hinderløype var hennes arena. Foto: Alex Iversen/TV 2

Verken Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy (36), Heidi Perdatter Greiner Haaker (56) eller Heidi Lereng (24) følte seg trygge på en topp to plassering.

– Jeg elsker å løpe, men det er jo en utfordring med at jeg kun har fem fingre. Men jeg skal prøve å være løsningsorientert, sier Lereng i episoden.

Olabukse og vernesko

Godt fottøy og behagelige klær kan være en fordel å prioritere når man hiver løs på hinderløypen. For Bjøringsøy var det vernesko og olabukse.

– Jeg må gå slik som jeg pleier. Jeg er ikke vant til å gå i andre sko, sier han da programleder Mads Hansen (37) bemerker bekledningen hans.

VERNESKO: Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy satset på vernesko og olabukse som suksessoppskrift. Foto: Alex Iversen/TV 2

Selv om Bjøringsøy tok det rolig over det kalde vannet, var han fornøyd med egen innsats da han kom i mål.

– Jeg synes jeg klarte meg bra, og verneskoene ga godt grep. Jeg er superfornøyd med egen innsats. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle klare det så raskt, sier han.

IMPONERTE: Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy imponerte seg selv i hinderløypen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Fulgte taktikken

I motsetning til Bjøringsøy kom Frigstad noe mer tynnkledd til løypa. Hun hadde en klar taktikk på hvordan hun skulle komme seg raskest gjennom løypen.

– Taktikken var å svømme gjennom løypen. Når jeg har sett tidligere sesonger av Farmen, har jeg tenkt at de bruker så lang tid på å komme over hindrene. Er det ikke raskere å svømme?, forteller hun til TV 2.

I full fart kastet hun seg ut i løypen, og valgte flere ganger å svømme på siden av hindrene, isteden for å bruke tid gjennom dem.

Taktikken skulle derimot vise seg å slå tilbake på Frigstad.

TAKTIKK: Tonje Frigstad hadde en taktikk om å svømme seg gjennom løypen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Reglene lød nemlig slik: «For at gjennomføringen av hinderløypen skulle bli godkjent, måtte deltakerne innom alle hinder. Dersom man havnet i vannet, måtte man komme seg opp på hinderet som man var på, eller starte på det neste.»

Klump i magen

Selv om Frigstad følte hun gjorde det bra, fikk hun en klump i magen da hun satte seg ned med Bjøringsøy etter hun var ferdig.

TVILTE: Da Tonje Frigstad var ferdig med hinderløypen, begynte hun å tvile på om gjennomføringen ble godkjent. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg var sikker på at det skulle gå veien, for jeg visste jeg gjorde det bra. Men da jeg satte meg ned ved siden av Kåre, sier han: «Eneste er om du blir diska, for jeg er usikker på om du var innom alle hindrene», forteller hun til TV 2.

– Jeg hadde ikke tenkt tanken på at jeg kunne bli diskvalifisert. Jeg var sikker på at jeg var innom alle. Da fikk jeg en skikkelig dårlig magefølelse, for jeg begynte å tvile på om jeg hadde vært innom alle.

Og magefølelsen var ikke feil, for da Hansen skulle avsløre resultatet, fortalte han at én av deltakerne hadde blitt diskvalifisert.

– Da Mads sa at det var noen som var diska, så visste jeg at det var meg, sier hun.

Frigstad ble nemlig diskvalifisert, da hun hadde hoppet over et av de siste hindrene i løypen.

OPPGITT: Tonje Frigstad ble oppgitt over seg selv, da hun ble diskvalifisert. Foto: TV 2

– Ble knust

Frigstad tok beskjeden svært tungt, og lite visste hun om at vondt skulle bli verre.

For hadde ikke Frigstad hoppet over hinderet, hadde hun kvalifisert seg direkte videre med en andreplass. Det var det derimot hennes gode venn Jacobsen som gjorde, og kunne juble av glede sammen med vinneren Godø.

Jubel ble det derimot ikke, da Frigstad knakk sammen i tårer.

– Det var helt jævlig. Jeg ble helt knust, forteller hun, og fortsetter:

TÅREVÅTT: Da Tonje Frigstad innså at hun hadde kvalifisert seg videre om hun ikke hadde hoppet over et hinder, tok hun til tårene. Foto: TV 2

– Det var vanskelig for meg, for det var jo Simon, som egentlig hadde løpt dårligere enn meg, som likevel gikk videre. Jeg hadde veldig lyst til å være glad på hans vegne, men det føltes som at han tok plassen min.

Dårlig stemning

Da deltakerne returnerte til gården forteller Frigstad at det var dårlig stemning på gården mellom henne og Jacobsen.

– Jeg måtte jobbe skikkelig hardt den kvelden for å motivere meg videre. Jeg tenkte at hinderløypen var min beste sjanse til å komme meg videre. Da jeg ikke klarte det, føltes det som at dette var slutten for meg, sier hun.

I episoden forteller Jacobsen at han har forståelse for reaksjonen til Frigstad, men sier at han ikke ville reagert slik om rollene var snudd.

– Det er lov å reagere forskjellig, og dette er en konkurranse. Jeg tar ingenting personlig, og jeg har ikke noe behov for at hun skal glede seg på mine vegne, sier han.

Frigstad klarte ikke å ha en dårlig tone med Jacobsen, og innså til slutt at hun måtte legge det fra seg.

GODE VENNER: Selv om det var dårlig stemning mellom Simon Tronstad Jacobsen og Tonje Frigstad, ble de venner til slutt. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Vi ble ikke venner igjen før ganske sent på natten. Da klarte jeg endelig å legge det fra meg, og tenke at det var jo ikke Simon sin feil – men min.

Hun er imponert over Jacobsen, som verken jublet eller uttrykte glede for at han kvalifiserte seg.

– Han reagerte på en superfin måte. Han feiret jo nesten ikke, for han var redd for å tråkke på mine følelser.

