Først kom korona-pandemien og skapte store problemer for verdens bilprodusenter.

I kjølvannet av dette har det så kommet en ny utfordring som rammer bransjen hardt: Nemlig mangel på såkalte halvledere, populært også kalt chips.

Halvledere er svært viktige for bilprodusentene, de danner grunnlaget for hele den moderne mikroelektronikken.

Dette har skapt store problemer for logistikken hos mange. De har måttet redusere produksjonen av biler, halvferdige biler har hopet seg opp – og flere fabrikker har også stanset helt.

Er der – men virker ikke

Samtidig tyr flere til ganske spesielle løsninger for å holde produksjonen og salget oppe. En av dem er den amerikanske bilgiganten General Motors.

De har en rett og slett plukket bort populært utstyr som varme og kjøling i setene og varme i rattet, på en rekke modeller.

Det vil si: Utstyret er der, inkludert knapper og brytere. Men bilene mangler halvlederne som skal til for at det virker.

Varmeseter er viktig komfortutstyr for mange kjøpere, det er også noe mange tar for gitt er på plass i nye biler.

Tar bort utstyr

I stedet tilbyr de kundene at kan komme tilbake med bilene sine til forhandleren i løpet av første halvår 2022, og så få ettermontert delene som trengs for at dette skal virke.

Løsningen har vakt oppsikt hjemme i USA og GM skal så langt være de eneste som gjør det på denne måten.

Men en rekke andre bilprodusenter har også måttet tenke nytt rundt utstyret i bilene sine. BMW har for eksempel droppet touchskjermer i mange biler, Nissan har tatt bort navigasjon mens Mercedes har måttet kutte ned på LED-lys og fancy lydutstyr.

Volvo er blant bilprodusentene som har blitt hardt rammet av halvlederkrisen. De har blant annet måttet stoppe produksjonen ved fabrikken i Torslanda utenfor Gøteborg flere ganger. Foto: NTB Scanpix

Prioriterer dyre biler

I disse tilfellene er det ingen planer om å legge til noe i etterkant, bilene må være slik i hele levetiden.

Flere merker har også prioritert de største og dyreste modellene sine, og skalert ned produksjonen av rimeligere biler. Elbiler og ladbare hybrider har også i mange tilfeller blitt skjermet.

Her i Europa risikerer bilprodusentene store bøter hvis bilene de selger har for store utslipp. De elektrifiserte bilene bidrar positivt her, derfor er det også viktig å selge flest mulig av disse.

