Du har neppe unngått å få det med deg du heller: Denne uken er det Black Friday – årets store handledag.

Det betyr at det på fredag blir knallhard kamp om parkeringsplasser for sulteforete tilbudskunder. Det kan vise seg å bli svært kostbart for bilistene.

En av tre skader denne dagen vil være parkeringsskader. Fredager er den dagen i uken det skjer flest bulkeskader, og erfaringer viser at det kan bli ekstra ille på årets Black Friday.

– Alt tyder på at næringsliv og handelsstanden i år virkelig har ladet kanonene og gjort klart for storinnrykk, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Over 500 skader

Mange aktører har også kampanjer og tilbud som varer fra nå og helt frem til selve dagen som er Black Friday. Likevel er ikke Voll i tvil, det er fredag 26. november som blir den store bulkedagen.

Normalt registrerer forsikringsbransjen over 500 parkeringsskader på denne handledagen, og selv med økt netthandel er det ingen ting som tyder at det kommer til å bli noe mindre i år.

Gjensidige regner med at Black Friday også kan bli årets største bulkedag.

"Ingen" innrømmer å ha krasjet inn i andre

Det skal ikke store skaden til før tusenlappene flyr. Foto: Gjensidige

Utbetalt over en halv milliard

I snitt koster en parkeringsbulk rundt 20.000 kroner, et beløp som øker år for år på grunn av ny teknologi og dyrere deler.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Noen vil nok oppleve og komme slukøret hjem der poser er byttet ut med en skademelding under armen.

Forsikringsbransjen totalt har i første halvår i 2021 utbetalt over en halv milliard kroner etter skader som gjelder rygging og påkjørt parkert kjøretøy.

– Vår erfaring er at de fleste kjører inn med fronten først - når de parkerer. Vi mener at dersom flere i stedet rygger inn og kjører ut fra parkeringsplassen, ville mange smeller vært unngått, og flere farlige situasjoner avverget, sier Voll.

Trange parkeringsplasser kan føre til mange skader. Her gjelder det å ikke stresse unødvendig.

Unngå trange parkeringsplasser

Styr unna trange parkeringsplasser, rygg inn, hold vinduene fri for dugg, og la ikke små barn åpne døren selv, er noen av rådene til Voll.

Dette er kanskje noe av det lureste du kan gjøre denne dagen, sier han videre.

– Pust med magen, unngå trange parkeringsplasser og har du en dårlig dag, bli hjemme og kjøp varene på nett, avslutter Voll.

