Midt oppi hoppbråket kjempet kona en langt viktigere kamp

Clas Brede Bråten og datteren Silje Regine Bråthen gjestet God Morgen Norge mandag morgen, og fortalte om hvordan det var å stå midt oppi det krevende hoppråket offentlig, samtidig som kona kjempet mot kreften på hjemmebane.

Se hele intervjuet med Clas Brede Bråthen og datteren Silje Regine Bråthen i videovinduet i toppen av saken

Clas Brede Bråthen i skiforbundets lokaler under en pressekonferanse på Ullevaal Stadion. Foto: Javad Parsa

– Først og fremst har det vært veldig krevende. En alvorlig situasjon både for kona mi og for Silje og de andre. Og så har det vært veldig krevende jobbmessig, samtidig som jeg har fått oppleve noen av de beste hoppresultatene som har vært, så det blir jo også veldig kontrastfyllt, forklarte Bråthen.

Datteren Silje Regine fortalte om det brennende engasjementet for hoppsporten hos faren, og hvordan det har formet familien:

– Jeg har vokst opp med å se at han brenner sånn for dette her, og det har jo smittet over på familien. Mange av de fineste minnene vi har som familie er knyttet opp mot hoppsporten, sa hun.

Bråthen: – Det ble jo helt sykt

Bråthen snakket om øyeblikket han bestemte seg for å ta opp kampen mot Norges Skiforbund, da landslagstrener Alexander Stöckl kom på besøk og spurte om han var forberedt på å stå i stormen:

– Jeg viste jeg ville prøve å klare det da Alexander Stöckl spurte om jeg var villig til å stå i kampen hvis skiforbundet ville ta den. Da var det ganske åpenbart for meg at dersom de i Hopp-Norge vil at jeg skulle være med videre - og ber meg om det, så vil jeg prøve. Men jeg var ikke i nærheten av å kunne forestille meg hvor omfattende og sterkt dette ble. Det ble jo helt sykt, egentlig, fortalte Bråthen.

På ett tidspunkt var han innforstått med at kampen var over, og at tiden i jobben var forbi. Men støtten fra kollegaen og utøverne ga ham ny driv. Landslagstreneren fortalte ham at både utøvere og medarbeidere sto bak ham i saken:

– Sånt er veldig spesielt. Det er de samtalene der man husker hele livet. Det at noe som har betydd mye for meg også betyr mye for Alex (Stöckl). Jeg hadde på mange måter allerede da innstilt meg på at tiden i jobben var forbi, sa Bråthen.

MEDIESTORM: Saken mellom Clas Brede Bråthen og hoppforbundet ble svært offentlig, og skapte store overskrifter. Foto: Ørn E. Borgen

Kampen mot Skiforbundet - og mot kreften

Men samtidig som bråket med Skiforbundet er i full gang kjemper også kona Hege mot kreften hun fikk påvist i desember 2020. Datter Silje Regine fortalte om en vanskelig tid, både for henne selv, og ikke minst for familien:

– Det har vært tøft. Det er mye frustrasjon. Jeg føler «maktesløshet» er det beste ordet på alt, sa Silje Regine.

Men for Bråthen var det viktig å fortsette kampen mot skiforbundet, så lenge familien var enig:

– Hvis familien hadde bedt meg om å gi meg, så hadde jeg gjort det. Men samtidig kunne jeg jo ikke gi meg, for alle mine medarbeidere, mine utøvere hadde jo bedt meg om å ta kampen, fortalte Clas Brede.

– Nå var jo hansken kastet, og vi sto midt i det, så da kunne jeg jo ikke gi meg. Men jeg hadde gitt meg hvis familien, hvis Hege eller Silje hadde sagt at, nå orker ikke vi mer. Da hadde jeg gitt meg, fortsatte han.

Nå er kona Hege ferdig med behandlingen for kreften, og familien håper den har vært effektiv og at kreften er borte for godt.

Håper saken er ferdig

VIL GÅ VIDERE: Clas Brede Bråthen er klar til å gå videre, og håper feiden med skiforbundet er over for godt. Foto: Stian Lysberg Solum

Bråthen fortalte at han håper at saken mellom han og skiforbundet kan forhindre lignende episoder i fremtiden. Samtidig sa han at han nå er klar til å gå videre, og at han håper det ikke dukker opp noe nytt:

– Jeg tenker at det som har skjedd, det bør føre til en bedring, for hvis ikke er det bare trist. Hvis det fører til forverring så kommer jeg til å ha så vondt med meg selv i lang tid fremover.

– Jeg forventer at vi nå kommer oss videre og bruker energien på det som er viktig - det er jo aktiviteten, sa Bråthen.