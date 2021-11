Ny skandalekamp i fransk fotball: Marseille-spillerne nektet å fortsette

Storkampen mellom Lyon og Marseille i fransk fotball måtte søndag kveld stanses og utsettes etter at hjemmefansen kastet en flaske på Marseilles Dimitri Payet.

Det opplyser stadionspeakeren i Lyon etter at tilskuerne og Lyon-spillerne først fikk beskjed om at kampen skulle fortsette.

Marseille-spillerne nektet å entre banen igjen etter at det ble gitt klarsignal for dette i 22.05-tiden søndag, og snaut 40 minutter senere kom beskjeden om at kampen blir utsatt.

Bakgrunnen for kaoset var at hjemmefansen bare etter et drøyt minutts spill i storkampen kastet en flaske på Marseille-spiller Dimitri Payet. Det skjedde da gjestene fikk corner, og Payet gikk i bakken ved hjørneflagget og ble liggende etter å ha fått flasken i hodet.

BLE LIGGENDE: Dimitri Payet ble truffet av flasken i hodet. Foto: BENOIT TESSIER PROTEST: Marseille-spillerne nektet å fortsette kampen. Foto: PHILIPPE DESMAZES

BLE TRUFFET: Dimitri Payet gikk av banen for egen maskin mens han holdt en ispose til hodet. Foto: BENOIT TESSIER

Medisinsk mannskap ble ropt bort til Payet, mens dommeren ga alle spillerne beskjed om å gå inn i garderoben. Noen minutter senere reiste Marseille-spilleren seg med bandasje rundt hodet.

Det er ikke første gang denne sesongen at flaskekasting mot Payet har stoppet en kamp i Ligue 1. I august var det Nice-fansen som kastet en flaske på Marseille-vingen, og det brøt ut tumulter og banestorming da han kastet flasken tilbake mot hjemmesupporterne.

Det som oppsto i timene etter flaskekastingen i Lyon, utviklet seg etter hvert til en farse. Det gikk lang tid før det ble gitt noen som helst beskjed om hva som skjedde med kampen. Deretter ble det kommunisert at kampen skulle gjenopptas, før den til slutt ble avlyst, omtrent to timer etter at den ble sparket i gang klokken 20.45.

Da kampen mellom Nice og Marseille i august ble stanset, endte det med at den ble spilt på nytt på en nøytral bane uten tilskuere i oktober. Kampen endte 1-1, og Payet scoret Marseilles mål.

(©NTB)