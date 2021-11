Svein Stang vil aldri glemme reisen med Petter: – Det var et stort eventyr

I løpet av det første døgnet Petter «Uteligger» Nyquist skulle leve 52 dager på gata i Oslo i 2014, møtte han Erlik Oslo-selgeren Svein Stang (58).

– Jeg så jo at han ikke hadde noe under en lyktestolpe å gjøre. Jeg som har gått så mange år på gata kjenner igjen byens glade fugler – og det var han ikke. Jeg tenkte kanskje at det var en som hadde drukket seg full og strandet inntil en lyktestolpe.

Slik beskriver Svein det første møtet med Petter, mens smilet brer seg over ansiktet. TV 2 har tatt turen til Farsund, hvor Svein nå er bosatt.

GATEKAMERATER: Svein Stang og Petter Nyquists veier krysset da Nyquist skulle prøve å leve som uteligger i Oslos gater i 2014. Foto: Petter Nyquist / TV 2

Fant raskt tonen

Han delte gladelig av sin førstehåndskunnskap fra livet på gata den gangen, og lot Petter henge på en hverdag helt uten filter.

– Jeg regnet med at han kunne gatespråket og måten jeg prata og levde på, men der tok jeg feil. Så da jeg plutselig fortalte at jeg skulle sette en patron i ræva, så visste jo ikke han hva det var, sier Svein og humrer, og sikter til at han satte heroin mens Petter var på besøk på hospitset.

Petter legger ikke skjul på at tiden på gata var utfordrende, og noen ganger skremmende, men med Svein var det annerledes.

– Jeg var redd for mye den gangen, men aldri for han, sier Petter.

Ingen av dem visste der og da at dette skulle bli starten på en helt spesiell relasjon. Selv om kameraet ble skrudd av, fortsatte Petter og Svein å være en del av hverandres liv.

Tilbake på TV-skjermen

Sju år senere regner de hverandre som familie heller enn venner, og nå er duoen tilbake på TV-skjermen – i en helt annen setting.

Helt siden de tilbrakte en helg putrende i en båt på speilblank Oslo-fjord i 2015, har Svein og Petter drømt om å kunne reise på en lengre tur sammen.

PÅ OSLOFJORDEN: Petter og Svein tilbrakte en helg på Oslofjorden i 2015. Foto: Petter Nyquist

Sveins livssituasjon har dog gjort det utfordrende å gjøre planene til noe håndfast.

– Da vi snakket om det, så tenkte jeg mitt. I den livssituasjonen Svein var i for seks år siden, så var jeg usikker på om en måned på tur ville gå. Men så havnet du jo her, og da så vi vårt snitt til å gjennomføre den turen, forklarer Petter.

Petter refererer til at Svein ikke lenger er en del av bybildet i hovedstaden. I 2018 flyttet han til Farsund i Agder, og bor nå i en av kommunens omsorgsboliger der.

– Et eventyr

Svein lider av alvorlig nyresvikt som følge av tungt rusmisbruk over mange år. Han er helt avhengig av dialyse tre ganger i uka for å overleve, men etter at han kom til omsorgsboligen, har det vært enklere for ham å følge behandlingen.

– Før var jeg mer opptatt av å få i meg dop, og så kunne jeg tenke på å komme meg til dialyse, forteller Svein.

På reise med Svein Stang: – Gjorde noen sterke inntrykk

Så, med god planlegging og avtaler med sykehus de ville passere på reiseruten, fikk kameratene til slutt tilbrakt en hel måned på hjul i bilen de kalte «Magda».

– Helt fra vi satte oss i bilen og dro, så var det et stort eventyr alt sammen. Du kan jo tenke deg, om du ikke hadde hatt ferie på ti år, bedyrer Svein.

– Det finnes ikke noe bedre enn å være på tur med noen du er utrolig glad i, og har det veldig morsomt sammen med, stemmer Petter i.

Sterke møter

På turen ervervet de nye bekjentskaper, samtidig som de pleide gamle vennskap og relasjoner.

– Jeg har bare gode minner. Vi traff så mange koselige folk. Vi var blant annet på ciderparty hos Lotepus, og ... Jeg opplevde så mye rart på den turen, altså. Det var veldig gøy, sier Svein.

Det ble også flere sterke møter, særlig da de besøkte flere i Sveins nærmeste familie. En av dem var Sveins sønn, Benjamin, som han gjenopptok kontakten med etter at den første «Petter Uteligger»-serien gikk på TV.

FAR OG SØNN: Svein besøkte sønnen Benjamin på bilturen. Foto: Petter Nyquist

– Vi var hjemme hos ham, hos fosterforeldrene. Det var veldig koselig. Jeg kunne ikke fått noen bedre fosterforeldre for Benjamin – det var veldig ålreit å se, sier Svein ettertenksomt.

Inviterer seerne med

Nå kan alle som vil ta del i reisen deres gjennom TV-serien «Petter og Svein stikker» på TV 2.

– Det er ekte og ærlig, og handler først og fremst om vennskapet vårt. Om hvordan det oppsto og hvordan det har utviklet seg. Det er ikke masse dramatikk, men en en feelgood, vil jeg si, sier Petter og ser bort på en nikkende Svein.

Foto: Petter Nyquist

De håper at seerne vil sette pris på å få en oppdatering på hvordan det går med dem og vennskapet deres, og at serien samtidig kan bidra til ettertanke.

– Jeg tror folk kommer til å bli følelsesladde, kanskje får de se noen andre verdier, kanskje lærer de noe nytt – at den kan bidra til noe meningsfullt. Sterke relasjoner har vi alle, og det å vise hvor verdifull en slik relasjon er, og det å ta vare på den, det er viktig, sier Petter.

