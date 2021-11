Molde-Moe: – Veldig spesielt tidspunkt

Ole Gunnar Solskjærs kompiser i norsk fotball innrømmer at de så sparkingen komme, men Erling Moe synes timingen var noe underlig.

– Han er en type som står støtt i stormen. Han har vært borti mye i fotballivet sitt, så dette håndterer han kjempebra, sier Moe til TV 2.

Han tok over hovedtreneransvaret i Molde da kompisen svært overraskende ble hentet til Manchester United.

Nå er det Michael Carrick som skal lede Manchester United. Så er planen å ansette en midlertidig manager ut sesongen, har klubben opplyst. Moe er skeptisk til deler av Uniteds valg.

– Jeg synes det er et veldig spesielt tidspunkt å gjøre det på, ut ifra at landslagspausen har gått og at det ikke ser ut som de har en plan på det. Så synes jeg det er litt rart, sier han, og understreker:

– Sånn er fotballen. Det er mekanismer i det som ofte styrer det utenfor det som er rent fotball òg, så det er vel ikke noe annet å si enn at vi så den komme.

STORSEIER: Samme dag som kompisen Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i Manchester United, banket gamleklubben hans Rosenborg 4-1 på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Er det plass til ham i Molde hvis det åpner seg opp noen muligheter?

– Bestandig plass til Ole Gunnar her, ler Moe.

Hareide: – En ærekjær mann

Sparkingen gjør Åge Hareide trist.

– Jeg synes han har gjort en «okey» jobb i United. Resultatene har selvfølgelig gått imot ham i det siste, og da blir det alltid snakk om hele tiden hvor lenge du kan overleve. Jeg tror ikke han har brydd seg så veldig mye om det før, for det er hardt press å ha den jobben. Du skal egentlig vinne alle kamper for å være helt trygg der, påpeker Rosenborg-treneren.

– Når du taper mot Watford, blir det nesten uunngåelig for United ikke å sende Solskjær på dør. Men det er trist for norsk fotball, synes jeg, fortsetter han.

GAMLE KJENTE: Åge Hareide trente Ole Gunnar Solskjær i sin tid som landslagssjef. Foto: Cornelius Poppe

Hareide trekker kompisen sin frem som en foregangsmann.

– Å jobbe som Manchester United-manager er utrolig stort for en nordmann. Ole har gjort det bra, han. Det er en vanskelig jobb, sier Hareide, som påpeker at det kommer til å bli tøft for Solskjærs etterfølger også.

– Hvordan tror du han takler dette?

– Jeg tror han kommer til å takle det veldig godt. Han er en ærekjær mann, så han kommer nok tilbake, svarer Hareide med et smil.

– En utrolig bra mann

Ohi Omouijanfo så også avgjørelsen komme.

– Når det er press fra media og press fra supportere, da har de egentlig ikke noe valg. Men det er utrolig trist, selvfølgelig. Det er en utrolig bra mann og en mann jeg liker svært godt, sier Molde-spissen.

TOPPSCOREREN: Ohi Omoijuanfo er toppscorer i Eliteserien med 25 mål på 26 kamper. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Tenker du at de kunne gjort en annen vurdering her?

– Det er så lett å peke på trenerne når det går nedover. Det er ikke bare hans feil. Alle må ta sitt ansvar. Det er ofte treneren som får skylden, men sånn er det blitt i fotballen, konstaterer han.