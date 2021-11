Michelsen om Solskjær-rolle: – Hadde vært veldig artig

– Det er trist for Ole Gunnar. Han har gjort en fantastisk jobb i Manchester United, men sånn er det. Det er en tøff bransje, og det er ikke bare-bare å lede verdens største fotballklubb.

Kristiansund-treneren var full av lovord om Solskjær og hans nesten tre år lange periode i Manchester United da han møtte pressen etter tremålstapet mot Stabæk søndag kveld.

– Jeg synes han har fått klubben på rett vei igjen. Det laget han overtok for tre år siden, var ingenting. Det var ute av kurs, men han har fått dem dit de skal være, sier Michelsen til TV 2, og fortsetter:

Solskjær bidro til KBK-opprykk

– Nå er Manchester United en gjeng med sultne, unge og fremadstormende spillere, så kan man sikkert spekulere i om alle var like ivrige og dro i samme retning, men jeg synes Ole Gunnar har gjort en fantastisk jobb der.

Helt fra barndommen av har Michelsen og Solskjær vært nære venner. I tiden etter at han sist mistet jobben på fotballøya, var United-legenden fast inventar på Kristiansunds treninger – og ble en viktig bidragsyter for at bestekompisen førte Kristiansund til det historiske opprykket i 2015.

– Lov å drømme

I en kommentar i Tidens Krav frir nå lokalavisen om å få byens store sønn involvert på ny – inn i en overordnet sportslig rolle.

«KBK har aldri hatt noen sportsdirektør. Terje Wiik er sportslig leder, men har full jobb ved siden av. Ansettelse av Solskjær som øverste sportslig ansvarlig i klubben vil ikke bli en billig løsning, men hvis investorer og næringslivet for øvrig sier nei til en slik modell, bør de kanskje vurdere å bruke pengene sine på andre ting», skriver journalisten bak kommentaren, før han fortsetter:

«Det er i hvert fall lov å drømme».

I et intervju med rettighetshaver Discovery før gårsdagens kamp påpekte Michelsen at han tror Solskjær trenger en liten pause.

– Men Ole Gunnar har bidratt i både Molde, Clausenengen og KBK, så det hadde vært veldig artig om han på et eller annet tidspunkt hadde bidratt her, utdyper Michelsen overfor TV 2.

– På et tidspunkt vil jeg trolig komme tilbake

Også den Kristiansund-fødte forsvarsspilleren Erlend Sivertsen synes en Solskjær-hjemkomst hadde vært spennende.

– Det hadde vært kjekt å fått han inn i KBK. Han er en fin fyr.

I et følelsesladd avskjedsintervju med Manchester United publisert søndag kveld, sa Solskjær at han framover kommer til å tilbringe tid med familien. De har flyttet tilbake til Norge.

– Jeg håper at han (den neste manageren) er suksessfull, og forhåpentligvis har jeg lagt grunnlaget for at det skal skje, for jeg vet at jeg er god til det jeg gjør. Jeg er hundre prosent sikker på at å skape et fotballmiljø, er der jeg er god og at jeg på et tidspunkt trolig vil komme tilbake (til å jobbe med fotball).