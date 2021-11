Glimt lukter gull etter seier mot Lillestrøm

Snø stoppet tidvis eliteserieoppgjøret mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm, men nordlendingene tok et nytt steg mot ligagull med 2-0-seier søndag.

Seieren var meget viktig for et Glimt-lag som kjemper for å kopiere fjorårets gullbragd. De har åtte poeng ned til Molde på andreplass før de blåkledde møter Rosenborg senere søndag.

Kampen var relativt jevnspilt den første halvtimen, men så fikk Glimt hull på byllen. Hugo Vetlesen jobbet hardt og rakk en ball som trillet ned mot dødlinjen. Han fikk slått inn i feltet, der Sondre Brunstad Fet satte ballen ned i hjørnet.

Før scoringen hadde begge lag hatt gode muligheter, men etter scoringen tok Glimt mer tak i kampen, og de skulle få betalt like før pause. Da kom Erik Botheim gjennom og satte inn 2-0 på en fin pasning fra Vetlesen.

Annenomgangen ble preget av et opphold på 24 minutter på grunn av snø på banen. Etter oppholdet var det ingen av lagene som fant nettmaskene.

I neste kamp skal Glimt møte Rosenborg på bortebane, mens Lillestrøm møter Godset.

